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الرياضة

الوحدة.. «السقوط السادس» في 7 محاولات!

الوحدة.. «السقوط السادس» في 7 محاولات!
19 أكتوبر 2024 10:46

سلطان آل علي (دبي)
تعرض الوحدة للخسارة أمام الوصل بنتيجة 1-3، ضمن دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة على استاد زعبيل، وأدت هذه الخسارة إلى إقصاء «أصحاب السعادة» من البطولة في مشهد متكرر بالسنوات الأخيرة دون حل أو تغيير.
وكانت المواجهة صعبة على «العنابي»، الذي تأخر بثلاثية نظيفة، خلال 48 دقيقة فقط من عمر المباراة، وسجل الوصل من 3 قذائف وتسديدات قوية جداً لم يستطع الحارس الشامسي التصدي لها.
ويعد هذا الخروج السادس للوحدة من الدور الأول في مسابقة الكأس خلال آخر 7 نسخ، حيث استطاع الوحدة تجاوز الدور الأول مرة واحدة منذ موسم 2018-2019، وكان ذلك أمام عجمان في موسم 2021-2022، وحينها وصل إلى النهائي وخسر أمام الشارقة، أما بقية المواسم، فجميعها شهدت خروج العنابي مبكراً.
في موسم 2018-2019، خرج الوحدة أمام دبا الفجيرة بنتيجة قياسية وتاريخية قوامها 6 أهداف نظيفة، وفي الموسم التالي -غير المستكمل- أقصاه الجزيرة في «ديربي مثير»، انتهى بنتيجة 3-2 لـ«فخر أبوظبي»، وفي موسم 2020-2021 خرج بركلات الترجيح أمام النصر بعد التعادل السلبي، وفي موسم 2022-2023، تعرض الوحدة للإقصاء على يد شباب الأهلي بهدف نظيف في نسخة شهدت البداية من دور الـ32، وبعد ذلك خرج بنفس النتيجة أمام العين في موسم 2023-2024 من دور الـ16، ثم خرج هذا الموسم أمام الوصل بنتيجة 3-1 في الدور الأول كذلك.
وأصبح الدور الأول عقدةً مخيفة لكل الوحداوية في مسابقة الكأس، حيث يعتبر تجاوز هذا الدور بالغ الصعوبة في المواسم الأخيرة.
والجدير بالذكر أنّ الحظ أدار وجهه في معظم الأوقات للعنابي، حيث اضطر لمواجهة كل الأندية الكبيرة في نهائيات وقمم مبكرة، فهو النادي الوحيد الذي واجه الجزيرة والنصر وشباب الأهلي والعين والوصل خلال 7 مواسم فقط، وجميعهم أبطال سابقين وتاريخيين، غير أنّ ذلك لا يعتبر مبرراً لهذا السقوط المتكرر، والذي يعني استمرار غياب «أصحاب السعادة» عن اللقب منذ 2017.

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