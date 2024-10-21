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الرياضة

اتحاد الفروسية يعتمد إقامة 10 بطولات لالتقاط الأوتاد

اتحاد الفروسية يعتمد إقامة 10 بطولات لالتقاط الأوتاد
21 أكتوبر 2024 17:35

أبوظبي (وام)
اعتمد اتحاد الفروسية والسباق برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، إقامة 10 بطولات ضمن منافسات التقاط الأوتاد، خلال الموسم الجديد 2024-2025، انطلاقاً من بطولة بوذيب التي تستضيفها أكاديمية بوذيب في أبوظبي يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.
كما تستضيف الأكاديمية البطولة الثانية يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، تعقبها بطولة العين في الأكاديمية أيضاً يومي 23 و24 من الشهر نفسه، ثم تنتقل بطولة المرموم إلى مدينة دبي للقدرة يوم 20 ديسمبر المقبل، كما تستضيف أيضاً بطولة التحدي يومي 28 و29 ديسمبر.
وتعود الفعاليات مجدداً إلى أكاديمية بوذيب لاستضافة بطولة أبوظبي يوم 23 يناير 2025، ثم تقام بطولة خيالة شرطة دبي يومي 26 و27 يناير في دبي، تعقبها بطولة أكاديمية بوذيب يوم 28 فبراير 2025، وبطولة سيح السلم في مدينة دبي للقدرة يومي 12 و13 أبريل، وأخيراً بطولة اتحاد الفروسية والسباق في أكاديمية بوذيب خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل المقبل.
وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية والسباق، انطلاق عملية التسجيل اليوم للمشاركة في البطولة الأولى حتى 29 أكتوبر الحالي، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمشاركين، خاصة مع التوقعات بتزايد أعدادهم من داخل وخارج الدولة وفق الشروط المطلوبة.
وأشار إلى أن اتحاد الفروسية اضطلع بجهود كبيرة بالخطط والبرامج التطويرية للارتقاء باللعبة، ووصولها إلى مستوى التنافسية العالمية، إضافة إلى توفير فرص المشاركة في البطولات الدولية والإقليمية والقارية.

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