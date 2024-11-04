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الرياضة

كوريا الشمالية بطل كأس العالم للناشئات عبر بوابة إسبانيا

كوريا الشمالية بطل كأس العالم للناشئات عبر بوابة إسبانيا
4 نوفمبر 2024 11:36


سانتو دومينيجو (د ب أ)
توّج منتخب جمهورية كوريا الشمالية بلقب كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما 2024 في جمهورية الدومينيكان، بعدما تغلب على إسبانيا 4 / 3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد فيليكس سانشيز في سانتو دومينيجو.
وفي الوقت الأصلي تقدمت إسبانيا عبر هدف سجلته سيليا سيجورا في الدقيقة 61، قبل أن تتعادل كوريا الشمالية عن طريق جون ايل-تشونج فيالدقيقة 65. وفي ركلات الترجيح سجل منتخب كوريا الشمالية أربعة أهداف من خمس محاولات، مقابل 3 أهداف من خمس محاولات لإسبانيا.
أقيمت يوم الأحد أيضاً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث فازت الولايات المتحدة على إنجلترا 3 / صفر على الملعب نفسه. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن المنتخب الكوري الشمالي حقق لقبه الثالث في البطولة، بعدما كان توج باللقب عامي 2006 و.2016 كما حقق الفريق ثنائية مميزة، بعد أن سبق له تحقيق لقب كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً 2024 في كولومبيا، والتي اختتمت في شهر سبتمبر الماضي، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها هذه الثنائية بعد عام 2016.

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