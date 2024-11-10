آخر 15 كلم في حياة كافنديش تنتهي بـ «انتصار 25 لفة»



سنغافورة (رويترز)

فاز البريطاني مارك كافنديش بسباقه الاحترافي الأخير في سنغافورة ليسدل الستار على مسيرته الرائعة التي استمرت 19 عاماً، وحقق كافنديش (39 عاماً) الفوز رقم 166 في مسيرته، بعد تجاوزه خط نهاية السباق المكون من 25 لفة ويبلغ طوله 2.3 كيلومتر في سنغافورة. وأقيم السباق على مدار يومين.

وارتدى كافنديش الرقم 35، الذي يرمز إلى رقمه القياسي في عدد الانتصارات بمرحلة سباق فرنسا للدراجات.

أعلن كافنديش، متسابق الدراجات الأكثر تتويجاً في العالم، اعتزاله العام الماضي، ثم عدل عن قراره ليحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات على الإطلاق في مرحلة سباق فرنسا للدراجات خلال هذا العام.

وقال كافنديش: «أنا متأثر بشدة، أدركت في اللفات الخمس الأخيرة أنها كانت آخر 15 كيلومتراً في مسيرتي، كنت متوتراً بشأن التعرض لحادث تصادم أو شيء من هذا القبيل إذا كافحت (من أجل الصدارة)، كنت أرغب في ذلك بشدة. أحببت هذه الرياضة دوماً».

وأضاف: «أتطلع حقاً إلى ما ستحمله بقية مسيرتي ليس فقط على الدراجة، وأتطلع إلى رؤية الجميع قريباً».

وفاز المتسابق البريطاني بميدالية فضية في سباق الفردي على المضمار بأولمبياد ريو 2016 وحصل على ثلاثة ألقاب عالمية في سباق ماديسون.

وتضمنت انتصارات كافنديش خلال مسيرته 35 فوزاً بمرحلة سباق فرنسا، متفوقاً بمرحلة واحدة على الأسطورة البلجيكي إيدي ميركش، بالإضافة إلى 17 فوزاً في مرحلة سباق إيطاليا وثلاثة في إسبانيا. كما فاز بلقب بطولة العالم للدراجات على الطرق في عام 2011 ومُنح لقب فارس في أكتوبر.