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الرياضة

«ليلة حزينة لفينيسيوس».. البرازيل تتعادل مع فنزويلا

«ليلة حزينة لفينيسيوس».. البرازيل تتعادل مع فنزويلا
15 نوفمبر 2024 10:28


كراكاس (أ ف ب)
في مباراة أهدر فيها فينيسيوس جونيور ركلة جزاء، سقط المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات في فخ التعادل امام مضيفه الفنزويلي 1-1 ضمن الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026 لكرة القدم.
ومنح لاعب برشلونة الإسباني رافينيا البرازيل التقدم (43) قبل ان يعادل تيلاسكو سيجوفيا لفنزويلا في مستهل الشوط الثاني (46)، ورفع المنتخب البرازيلي الذي اخفق في تحقيق فوزه الثالث تواليا رصيده بعد الفوز على البيرو 4-0 وتشيلي 2-1 في الجولتين السابقتين، الى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.
وبدأ المنتخب البرازيلي اللقاء على نحو جيد، وحظي رافينيا بفرصة جيدة مبكرا، لكنّ تسديدته من تمريرة فينيسيوس الخلفية مرّت فوق المرمى (9)، وأتبع جيرسون محاولة رافينيا بمحاولة أخرى رائعة تصدى لها حارس مرمى فنزويلا رافايل رومو قبل ان ترتطم كرة فينيسيوس بالقائم (22).
لكنّ رومو وقف متفرجا هذه المرة لتسديدة رافينيا من ركلة حرّة مباشرة ارتدت من القائم مباشرة في المرمى (43)، ويُعد رافينيا هدّاف المنتخب البرازيلي في التصفيات بأربعة أهداف.
وردّت فنزويلا سريعا في مطلع الشوط الثاني عندما أدرك سيجوفيا التعادل، بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء (46).
وحظي منتخب السيليساو بفرصة ذهبية لاستعادة التقدم، لكن فينيسيوس أهدر ركلة جزاء اثر خطأ ارتكبه الحارس رومو على نجم ريال مدريد الإسباني بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد «في أي آر» (60).
وأخفق الضيوف في تهديد المرمى الفنزويلي في الثلث الاخير من المباراة، لتكون فنزويلا سعيدة بالخروج بنقطة خصوصا بعد طرد لاعبها نيكولاس جونزاليس قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي (89) مقابل ليلة حزينة اخرى لفينيسيوس مع منتخب بلاده. 

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