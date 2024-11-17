تايسون: الخسارة أمام جايك أفضل من «الموت»!

لندن (د ب أ)

أكد أسطورة الملاكمة، الأميركي مايك تايسون أنه غير نادم على العودة إلى الحلبة للمرة الأخيرة، وخسارته أمام بول جايك، بعدما كاد أن يفقد حياته في يونيو الماضي.

وجرى النزال من ثماني جولات في استاد «أيه تي أند تي» في تكساس، وانتهى بفوز اليوتيوبر الشهير بول جايك (27 عاماً)، بقرار جماعي من الحكام، بعدما سجل 80-72 و79-73 و79-73 في مواجهة تايسون (58 عاماً) بطل العالم السابق للوزن الثقيل.

وفي يونيو الماضي جرى تأجيل النزال من موعده المحدد سلفاً في 20 يوليو إلى 15 نوفمبر الجاري، بعد تعرض تايسون لوعكة صحية وتشخيص حالته على أنها تفاقم مشكلة في القرحة، وتردد أن تايسون عانى من أزمة صحية خلال سفره من ميامي إلى لوس أنجلوس، واحتاج إلى مساعدة طبية.

وكتب تايسون عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مساء السبت، أنه «كاد أن يموت» في يونيو بعد إجراء ثماني عمليات نقل دم، لكنه ما زال «ممتناً» لحصوله على فرصة دخول الحلبة «للمرة الأخيرة».

وأضاف: «هذا أحد المواقف التي تخسر فيها، لكنك تفوز رغم ذلك، ممتن لليلة الماضية، لست نادماً على دخول الحلبة للمرة الأخيرة».

وأشار: «كدت أن أموت في يونيو، خضعت لثماني عمليات نقل دم، خسرت نصف دمي، و25 رطلاً في المستشفى، وتوجب عليّ القتال حتى أستعيد صحتي من أجل خوض النزال، لذا فقد فزت».

وتابع تايسون: «أن يراني أولادي واقفاً نداً لند، وأنهي ثماني جولات مع ملاكم موهوب في نصف عمري في ملعب دالاس كامل العدد، هي تجربة يتمناها أي شخص، شكراً لكم».

وخاض تايسون أول نزال له خلال 19 عاماً.