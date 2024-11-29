سلطان بن خليفة بن شخبوط: خطة متكاملة للارتقاء بالرياضات الإلكترونية



أبوظبي (الاتحاد)



أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، بمشاركة منتخب السيدات للمرة الأولى في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة يمثلون 50 دولة.

وأشار إلى أن مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم تعكس الجهود التي يبذلها الاتحاد لتطوير مشاركة المرأة والمساواة بين الجنسين في الرياضات الإلكترونية، وأنه سيتم إتاحة المزيد من الفرص للاعبات للمشاركة في البطولات الدولية.

وقال: «نحرص على تعزيز التوعية بأهمية دور المرأة في الرياضات الإلكترونية، وتهدف مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم لكسب الخبرة، والتعرف عن قرب على مستوى المنافسة العالمي، وتطوير استراتيجيات اللعب لدى اللاعبات».

وأضاف: «تحتاج اللاعبات إلى مشاركات مستمرة في البطولات الكبرى، من أجل مساعدتهن على تطوير مهاراتهن وصقلها بشكل يتناسب مع متطلبات المنافسات العالمية، ومقارعة المنتخبات القوية».

وأوضح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن اتحاد الرياضات الإلكترونية وضع خطة متكاملة للارتقاء بالرياضات الإلكترونية، وتعزيز المشاركات النسائية، من خلال تنظيم المزيد من البطولات، واستقطاب اللاعبات الموهوبات وصقل مهاراتهن، وقال: «نركز في عملنا في الاتحاد على زيادة مشاركة المرأة، ونتطلع باستمرار إلى رؤية أعداد أكبر من اللاعبات في ساحة المسابقات الافتراضية.