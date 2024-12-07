بنزيمة يقبض على رونالدو في «الجوهرة المشعة»!

الرياض (أ ف ب)



منح الهولندي ستيفن بيرخفين فريقه الاتحاد فوزاً قاتلاً على ضيفه النصر 2-1، عزز به صدارته، في المرحلة الثالثة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل بيرخفين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما كان زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة افتتح التسجيل «55»، ليردّ عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر بهدف التعادل سريعاً «57».

ورفع الاتحاد رصيده في المركز الأول إلى 36 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن الهلال حامل اللقب الذي يستقبل الرائد السبت.

فيما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة، وتراجع للمركز الرابع، بعد فوز القادسية على مضيفه الخلود 3-0.

على ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة، وأمام 55120 ألف متفرج، رفع بنزيمة رصيده إلى 10 أهداف في وصافة ترتيب الهدافين، بالتساوي مع رونالدو، ومتأخراً بهدفين عن مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش متصدر الترتيب بـ12 هدفاً.

قبل هدف الافتتاح تألق الحارس البرازيلي بنيتو ماثيوس بتصديه للمهاجم الفرنسي بعد تصويبة قوية «27».

وانفرد السنغالي ساديو ماني بمرمى الاتحاد، بعد تمريرة رائعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لكنه فشل في تحويل الكرة داخل الشباك، وسدد بنزيمة مجدداً، إلّا أن بينتو كان بالمرصاد مرة أخرى «42»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، افتتح بنزيمة التسجيل، بعد عرضية من مهند الشنقيطي، قابلها الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس البرازيلي «55».

وردّ رونالدو بعد دقيقتين، إثر عرضية من البرازيلي أنجيلو جابرييل، تابعها البرتغالي تصويبة قوية داخل شباك الحارس الصربي بريدج رايكوفيتش «57».

وأهدر السنغالي ماني فرصة ذهبية بعد تمريرة من البرتغالي أوتافيو مونتيرو، فسدد الكرة بجوار مرمى رايكوفيتش «80»، قبل أن يمنح بيرخفين الفوز لأصحاب الأرض، إثر مجهود فردي رائع، حيث راوغ أكثر من لاعب، وسدد الكرة داخل الشباك «91».

واستفاد القادسية من خسارة النصر لاحتلال المركز الثالث، بفوزه على مضيفه الخلود بثلاثية تناوب على تسجيلها الجناح المكسيكي جوليان كينيويس «9و71»، والجابوني بيار إيمريك أوباميانج «49».

وواصل القادسية انتصاراته محققاً فوزه السادس توالياً، فارضاً نفسه بين فرق المقدمة بقيادة مدربه الاسباني ميشايل جونزاليس.

وانتزع الرياض المنقوص فوزاً غالياً من مضيفه العروبة بهدف سجله البرتغالي أنطونيو جوزيه دي كارفاليو «80»، ولم يتأثر الرياض بطرد مدافعه أحمد عسيري بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 29 بسبب الخشونة الزائدة والتدخل العنيف.

ورفع الرياض رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما استمرت معاناة العروبة القابع في المركز الثاني عشر مع 13 نقطة.