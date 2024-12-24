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الرياضة

24 لاعباً ولاعبة في قائمة منتخب الدراجات للبطولة العربية

24 لاعباً ولاعبة في قائمة منتخب الدراجات للبطولة العربية
24 ديسمبر 2024 16:30

دبي (وام)
يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، في منافسات البطولة العربية للمضمار، التي تقام في جمهورية مصر العربية على مضمار القاهرة الدولي، وتنطلق غداً الأربعاء، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجاري، ضمن 8 منتخبات وطنية، وهي مصر، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وتونس، والمغرب، والجزائر.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني 24 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في مختلف فئات المضمار، فيما يترأس البعثة المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.
وتقام البطولة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية السنوية، ويشارك فيها أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات والأعمار، يتنافسون في 44 سباقاً.
وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، أن المنتخب الوطني استعد بأفضل صورة للمشاركة في البطولة، طامحاً في تحقيق إنجاز جديد، بعد الحصول على 32 ميدالية في النسخة الماضية من البطولة.
وأضاف أن المنتخب يضم عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات الموهوبين، ويعوّل الاتحاد عليهم، خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات، في ظل البطولات المنتظرة التي سيشاركون فيها، وهي بطولة آسيا للطريق في تايلاند، وبطولة المضمار في ماليزيا.

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