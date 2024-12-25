«دبي لكرة السلة» يتصدر دوري رابطة البحر الأدرياتيكي



دبي (الاتحاد)

تصدر فريق دبي لكرة السلة، ترتيب دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، وذلك بعد فوزه على نادي إيجوكيا إم تيل بنتيجة 92 - 81، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب كوكا كولا أرينا بدبي.

ورفع الفريق رصيده إلى 11 انتصاراً مقابل 3 خسائر في الموسم الحالي، حيث تميز أداؤه بتألق لاعبه أودو عباس الذي سجل 26 نقطة، بالإضافة إلى تحقيقه 6 كرات مرتدة وتمريرتين حاسمتين، كما أسهم كليمان بريبيليتش في تحقيق الفوز بإحرازه 14 نقطة، مع 5 تمريرات حاسمة وكرتين مرتدتين.

وأشاد مدرب الفريق يوريكا جوليماتش، بالروح القتالية للفريق، مهنئاً اللاعبين على أدائهم المميز، خاصة في الجانب الدفاعي، ما ساعد على تحقيق الفوز.