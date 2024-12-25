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الرياضة

«دبي لكرة السلة» يتصدر دوري رابطة البحر الأدرياتيكي

«دبي لكرة السلة» يتصدر دوري رابطة البحر الأدرياتيكي
25 ديسمبر 2024 18:12


دبي (الاتحاد)
تصدر فريق دبي لكرة السلة، ترتيب دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، وذلك بعد فوزه على نادي إيجوكيا إم تيل بنتيجة 92 - 81، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب كوكا كولا أرينا بدبي.
ورفع الفريق رصيده إلى 11 انتصاراً مقابل 3 خسائر في الموسم الحالي، حيث تميز أداؤه بتألق لاعبه أودو عباس الذي سجل 26 نقطة، بالإضافة إلى تحقيقه 6 كرات مرتدة وتمريرتين حاسمتين، كما أسهم كليمان بريبيليتش في تحقيق الفوز بإحرازه 14 نقطة، مع 5 تمريرات حاسمة وكرتين مرتدتين.
وأشاد مدرب الفريق يوريكا جوليماتش، بالروح القتالية للفريق، مهنئاً اللاعبين على أدائهم المميز، خاصة في الجانب الدفاعي، ما ساعد على تحقيق الفوز.

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