جمهور كأس الخليج بالكويت يزور الركن التراثي الإماراتي



الكويت (وام)

شهد الركن التراثي لدولة الإمارات في منطقة المشجعين بسوق شرق في العاصمة الكويتية، إقبالاً كبيراً من جمهور كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26»، المقام حالياً في دولة الكويت بمشاركة 8 منتخبات خليجية، ويستمر حتى 3 يناير المقبل.

ويتضمن الجناح، التراث الإماراتي، والفن الشعبي، والزي التراثي الإماراتي للنساء «المخور، والبرقع والذهب»، والأكلات الشعبية المختلفة.

ويقام الركن التراثي تزامناً مع كأس الخليج العربي بدولة الكويت، وقد استقبل منذ افتتاحه زواراً من جنسيات مختلفة بمعدل 150 شخصاً يومياً من جميع فئات المجتمع، كما زاره الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح، محافظ العاصمة، واستمع إلى شرح حول محتوياته وأهدافه، وجهود دولة الإمارات في الحفاظ على تراثها وثقافتها.