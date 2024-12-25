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الرياضة

سان جيرمان يفشل في إغراء «دياز الريال»

سان جيرمان يفشل في إغراء «دياز الريال»
25 ديسمبر 2024 18:33


أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة ريليفو النقاب عن أن باريس سان جيرمان الفرنسي والإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق حاولا ضم الدولي المغربي إبراهيم دياز «25عاماً» مهاجم ريال مدريد في «الميركاتو» الصيفي الأخير ولكن اللاعب لم يكن يفكرعلى الإطلاق في مغادرة «السانتياجو برنابيو».
ويتألق دياز خلال هذه الأسابيع الأخيرة مع الريال، بعد فترة إصابة في فخذه أبعدته عن الملاعب من منتصف سبتمبر إلى نهاية أكتوبر، كما لفت إليه الأنظار بشدة عندما لعب مع منتخب المغرب نوفمبرالماضي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وسجل 5 أهداف في مباراتين.
ومن وقتها زاد عدد الدقائق التي يمنحها له الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المباريات، وخاصة في الفترات التي أُصيب فيها البرازيلي رودريجو، ونجح دياز في صُنع تمريرة حاسمة خلال مباراة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (3-2) كما سجل هدفاً من الأهداف الأربعة التي سجلها الريال في مرمى أشبيلية في الدوري الإسباني «الليجا»، ليستعيد بذلك كامل لياقته البدنية والفنية التي أظهرها العام الماضي خاصة خلال مباراة لايبزج في دوري الأبطال.
ورغم ذلك، كان من الممكن أن يُنهي دياز مغامرته مع الريال في الصيف الماضي على حد قول ريليفو إذ إن سان جيرمان حاول «لف شباكه» حوله خلال «الميركاتو» الصيفي ولكن اللاعب رفض بشدة، كما رفض عدداً آخر من الأندية الأوروبية الكبيرة، وفي مقدمتها ميلان الإيطالي الذي كان معاراً له قبل عودته إلى «الميرينجي». وعندما سُئل عن سبب رفضه، قال ببساطة شديدة أفضل أن أكون مخلصاً لطموحاتي وحلمي الكبير بالنجاح وحصد الألقاب مع «الملكي». وأصبح دياز يستحوذ تدريجياً على قلوب جماهير«السانتياجو برنابيو».
وقالت الصحيفة إن محاولات سان جيرمان لم تفلح رغم تدخل الإسباني لويس إنريكي المديرالفني بنفسه من أجل إقناع دياز.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إن دياز يعيش، في ظل فينسيوس ومبابي ورودريجو وبيلينجهام، إلا إنه يواصل الإستفادة بقدرالإمكان من الوقت الذي يلعبه، لكي يتألق ويُبدع، ويقنع مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأحقيته في اللعب أساسياً في النصف الثاني من الموسم، إذ أنه لم يلعب حتى الآن إلا 836 دقيقة فقط. 

 

إبراهيم دياز
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