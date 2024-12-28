أستون فيلا يفشل في إلغاء طرد دوران!

برمنجهام (أ ب)



أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم فشله، في محاولته لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعبه جون دوران في مباراة نيوكاسل، بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به.

وحصل اللاعب الكولومبي البالغ 21 عاماً على بطاقة حمراء في الدقيقة 32 من المباراة التي خسرها الفريق بثلاثية يوم الخميس الماضي في ملعب سانت جيمس بارك، بعد أن بدا أنه داس على فابيان شار، مما أثار غضب مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، الذي أشار لاحقاً إلى أن النادي سيستأنف على القرار.

ولكن أستون فيلا أعلن أن محاولته باءت بالفشل، وأن المهاجم سيغيب عن ثلاث مباريات للفريق بسبب السلوك العنيف.

وذكر أستون فيلا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس): «يمكن لأستون فيلا التأكيد أنه تم رفض قرار الاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها جون دوران في مباراتنا مع نيوكاسل، اللاعب سيغيب حالياً عن مبارياتنا الثلاث المقبلة».

ويغيب دوران عن مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي أمام برايتون وليستر سيتي ويتبعها مباراة أمام وستهام في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 10 يناير.