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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يتفوق على البحرين ودياً

«أبيض الشاطئية» يتفوق على البحرين ودياً
29 ديسمبر 2024 18:17

دبي (الاتحاد)
فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره البحريني 9-5، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي.
سجل أهداف «أبيض الشاطئية» علي محمد (3 أهداف) ووليد بشر (هدفين) وأحمد بشر، وراشد عبيد، وليد محمد، وعبدالله عباس.
وكان «أبيض الشاطئية» قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي 5-3، سجل الأهداف وليد بشر (هدفين) ووليد محمد، ومصعب عمر، والحارس حميد جمال.
وبهذا يختتم المنتخب معسكره الداخلي بدبي، الذي يأتي في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا المقرر إقامتها في مدينة باتايا التايلاندية خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات خلال القرعة التي سُحبت يوم الخميس الماضي، وأوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وأفغانستان وإندونيسيا.

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