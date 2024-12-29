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الرياضة

الجزيرة وبني ياس يستضيفان العين والوصل

الجزيرة وبني ياس يستضيفان العين والوصل
30 ديسمبر 2024 01:31

مراد المصري (أبوظبي)

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يختتم إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، بإقامة مباراتين اليوم، تدور أحداثهما في أبوظبي، عندما يستضيف الجزيرة وبني ياس كلاً من العين والوصل، وتطمح الفرق الأربعة إلى بلوغ «مربع الذهب».
وتتجه الأنظار إلى استاد محمد بن زايد، لمتابعة المباراة المهمة بين الجزيرة والعين، وبعد أن حقق «الزعيم» الفوز بهدف في لقاء الذهاب، فإنه يتطلع إلى إكمال «ثلاثية التفوق»، بعدما سبق أن انتزع الفوز أيضاً على الجزيرة، في مباراة الفريقين ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، والمهم بالنسبة لـ«البنفسج» حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي، وفي المقابل فإن «فخر أبوظبي» يتسلح بعامل الأرض لرد الاعتبار، والحصول على «جرعة ثقة»، بمواصلة السباق في البطولة، وأن يكون أحد أضلاع «مربع الذهب».
ويتمسك العين بسجله الإيجابي في المواجهات الإقصائية أمام الجزيرة في المسابقة، حيث لم يخسر في 5 مباريات سابقة بين الفريقين، بمحصلة «3 انتصارات وتعادلين»، ويبحث عن بلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة في تاريخه، والرابعة على التوالي، فيما فاز الجزيرة في آخر مباراتين خاضهما على أرضه في البطولة ويسعى لحصد الانتصار الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وعلى بعد 42 كلم فقط، من استاد محمد بن زايد، تتجه الأنظار إلى استاد «السماوي»، في لقاء يجمع بني ياس والوصل، يتطلع خلاله «السماوي» إلى قلب تأخره 1-3 في ذهاب دور الثمانية، فيما يتمسك «الإمبراطور» بتفوقه، والصعود إلى نصف النهائي.
ولم يعرف الوصل الخسارة في 8 لقاءات سابقة بين الفريقين في البطولة، وحقق 7 انتصارات وتعادلاً واحداً، ما يجعله يدخل اللقاء بثقة، فيما يهدف بني ياس إلى استغلال عدم حفاظ الوصل على نظافة شباكه في آخر 8 مباريات خاضها خارج أرضه في المسابقة، واستقبل خلالها 15 هدفاً.
يذكر أنه بحسب لوائح المسابقة، لا توجد أفضلية للأهداف «خارج الديار» وفي حال التساوي في إجمالي عدد الأهداف للفريقين في نهاية لقاء الإياب، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

الجزيرة
بني ياس
العين
الوصل
مصرف أبوظبي الإسلامي
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