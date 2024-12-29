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الرياضة

«مزدلفة» تكسب كأس الأبكار.. و«الشامي» يخطف بندقية «الجعدان»

«مزدلفة» تكسب كأس الأبكار.. و«الشامي» يخطف بندقية «الجعدان»
30 ديسمبر 2024 01:31

أم القيوين (الاتحاد)

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«السولعية» تخطف كأس الأبكار.. و«الواعي» يُحرز بندقية الجعدان

شهد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ علي بن سعود المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل اللبسة 2024 - 2025.
في المنافسات، كسبت «مزدلفة» لمانع علي بن حماد الشامسي كأس الثنايا الأبكار المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 9:07:97 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «الشامي» لمبارك سالم الكعم العامري، محققاً بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، بعد أن وصل لخط الختام بتوقيت قدره 9:14:12 دقيقة.
 وفي ختام تحديات الرموز، توج الشيخ علي بن سعود المعلا، الفائزين بالرموز في المنصة الرئيسية لميدان اللبسة بإمارة أم القيوين، وجاءت نتائج بقية الأشواط الخاصة بسن الثنايا لمسافة 6 كلم كالتالي، الشوط الثالث، فازت «نواصي» لحمد راشد غدير الكتبي بتوقيت بلغ 9:16:95 دقيقة، الشوط الرابع «غزل» لعبدالله الرملي محمد العامري بزمن قدره 9:23:09، الشوط الخامس «رزين» لغدير عوض مبارك النيادي بزمن قدره 9:27:92، الشوط السادس «غصاب» لمحمد عبدالله بوصلعه بتوقيت قدره 9:26:23، والشوط السابع «المسك» إبراهيم سعيد سلطان الغفيلي بزمن بلغ 9:20:48.
وفي آخر منافسات فئة الثنايا، كانت «غزالة» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي على موعد مع الناموس والمركز الأول، بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 9:34:54 دقيقة، وحصل جميع الفائزين بالأشواط على جوائز نقدية قيمة إلى صاحب المركز العاشر.
وشهدت منافسات اليوم الخامس، إقامة 14 شوطاً في الفترة الصباحية جاءت بدايتها بأشواط أبناء المنطقة، والتي خطفت فيها «مطرة» لعبدالله نايع بالشاوي الغفلي ناموس الشوط الأول، بعد أن أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 9:21:31 دقيقة، في الشوط الثاني عبرت «العبور» لجاسم سيف بن طوق آل علي خط الختام أولاً، محرزة الناموس في 9:22:23 دقيقة. 
في الشوط الثالث وتحديات الجعدان، طار «ظيف» لمصبح محمد شمال الغفلي مع ناموس الشوط بعد وصوله في 9:25:29 دقيقة، وفي الشوط الرابع كان الموعد مع «مياس» لعلي خلفان بالشاوي الغفلي، والذي فاز بناموس الشوط وبتوقيت بلغ 9:27:23 دقيقة.
«شموخ»
كسب الشوط الخامس «شموخ» لأحمد محمد غنام الهاملي بزمن قدره 9:23:20، والشوط السادس «احساس» لسلطان شطيط عبيد قميش الكتبي بتوقيت قدره 9:23:80، الشوط السابع «الشامي» لخليفة سيف محمد المنصوري بزمن بلغ 9:18:95، والشوط الثامن «متعب» لخليفة نهيل محمد الكتبي بزمن قدره 9:15:98، والشوط التاسع «تراحيب» لحمدان بخيت محمد الراشدي بزمن قدره 9:32:37، والشوط العاشر «سيوف» لسعيد أحمد محمد فاضل المعمري بتوقيت قدره 9:21:72، والشوط 11 «الشبابي» لمحمد صغيرون حميد الدرعي بتوقيت قدره 9:28:51، والشوط 12 «راهي» لسعيد سليم شويرب العامري بتوقيت قدره 9:21:67، والشوط 13 «الوسمية» لمحمد الطماطم حمد العامري بزمن قدره 9:29:31، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية الشوط 14 كان الموعد مع «إعلان» لحمد محمد سهيل عويضان العامري، وقطعت مراحل الشوط في زمن قدره 9:14:25 دقيقة.

الجعدان
راشد بن حمدان
علي بن سعود المعلا
أم القيوين
سباقات الهجن
مزاينة الإبل
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