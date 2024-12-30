الريال ينشط للفوز بـ «الجوهرة النادرة»



أنور إبراهيم (القاهرة)

يكثف ريال مدريد «مناوراته» في سوق الانتقالات الشتوية التي تبدأ الأربعاء أول يناير، من أجل العثور على «الجوهرة النادرة» التي يمكنها أن تصنع تاريخه خلال السنوات القادمة، بعد اعتزال الألماني توني كروس ورحيل البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، واحتمال انتهاء مشوار الكرواتي لوكا مودريتش الذي يبلغ قريباً 40 عاماً، بنهاية الموسم، ولهذا أصبح الريال مطالباً بإعادة بناء «قطاع» مهم في فريقه، وهو خط الوسط، لأن هيمنته على أوروبا خلال السنوات الأخيرة السابقة، اعتمد على خط وسط «فريد في نوعه»، خاصة في مركز«الديفندر»، وأصبحت الحاجة اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى «بديل» قادر على حمل «إرث» هذا الخط لسنوات قادمة.

وذكرت صحيفة «آس» أن اسم نجم خط الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي «25 عاماً» لاعب ريال سوسيداد يفرض نفسه «أولوية أولى» في تفكير إدارة «البلانكوس»، نظراً لأن هذا اللاعب يتألق منذ بضعة مواسم مع فريقه الباسكي، وعبر عن نفسه على أفضل ما يكون خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024» التي فاز«لاروخا» بكأسها، إذ أن أداءه في هذه البطولة كان لافتاً للأنظار بقوة، عندما حل بديلاً لمواطنه رودري في المباراة النهائية أمام منتخب إنجلترا.، مؤكداً بذلك صعوده وظهوره بقوة على الساحة الدولية.

ويمتد عقد زوبيميندي حتى صيف 2027، مع وجود بند يسمح له بالرحيل قيمته 60 مليون يورو، ويجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث يفكر ليفربول وأرسنال في التعاقد معه، وستكون «المعركة» ضارية بين أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج» من أجل الحصول على خدمات هذا «الجوهرة النادرة». وتردد أيضاً أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يفكر في هذا اللاعب، في ظل الغياب الطويل لمواطنه رودري بسبب الإصابة، حيث يسعى «الفيلسوف» إلى تدعيم خط وسطه الدفاعي.

غير أن «آس» قالت إن اللاعب قد يفضل في نهاية المطاف الاستمرار في اللعب داخل إسبانيا، ولهذا فإن ريال مدريد هو الفريق الأقرب لانتقال زوبيميندي. وقالت الصحيفة إنه بخلاف المنافسة الإنجليزية، ظهر أيضاً اهتمام من جانب برشلونة، ولا يعوقه إلا المشاكل المالية التي يواجهها البارسا، ولهذا يبدو الريال في وضع أفضل من برشلونة بالنسبة لإمكانية الفوز بالصفقة، وخاصة أن الشرط الجزائي بعقد اللاعب في المتناول، ما يجعل «البلانكوس» ينشط بقوة لإنهاء الصفقة على وجه السرعة خلال هذا «الميركاتو» الشتوي، لينقل خط وسطه إلى «فصل جديد» من التألق والإبداع، لتعويض اعتزال كروس ورحيل كاسيميرو، واقتراب «المايسترو» الكرواتي من الاعتزال.