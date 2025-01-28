الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

32 حكماً في دورة «الفيفا» للمرشحين لإدارة «مونديال 2026»

32 حكماً في دورة «الفيفا» للمرشحين لإدارة «مونديال 2026»
28 يناير 2025 12:06

معتز الشامي (أبوظبي)
يستضيف اتحاد كرة القدم دورة الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي يُنظمها الاتحاد الدولي «الفيفا».
انطلقت الدورة صباح أمس، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 حكماً من اتحادات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، من بينهم الحكمين الإماراتيين عادل النقبي، وعمر آل علي، وذلك بحضور الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، والقطري هاني بلان نائب رئيس اللجنة، والسويسري ماسيمو بوساكا، مدير إدارة الحكام بالفيفا، إضافة لنخبة من محاضري الاتحاد الدولي للجوانب الفنية والطبية واللياقة البدنية، والدعم التقني والتكنولوجي.
وتشهد الدورة التي تقام على مدار خمسة أيام، محاضرات نظرية تتناول قوانين اللعبة ومناقشة الحالات التحكيمية والأمور المتعلقة بإدارة المباريات، فيما ستُقام التطبيقات العملية، خلال الفترة الصباحية، والتي سيتم خلالها إقامة مباراتين يومياً على ملاعب اتحاد الكرة، يُديرها الحكّام المشاركون، كما يتم توفير تقنية الفيديو لرصد الحالات الدقيقة، بينما تشهد الفترة المسائية تدريبات واختبارات فنية وبدنية.
من جانبه، رحب محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة في افتتاح الدورة بمحاضري الاتحاد الدولي والحكام المشاركين، مؤكداً أن تنظيم هذه الدورة في دولة الإمارات يعد ثمرة من ثمرات التعاون الناجح بين الاتحادين الإماراتي والدولي، مؤكداً أن الإمارات لديها إمكانات كبيرة لتنظيم الدورات والبطولات.

أخبار ذات صلة
إنفانتينو يشيد بالكرة الألمانية في «الذكرى 125»
الهولندية فيرا باو مدربة لمنتخب السيدات
اتحاد الكرة
الفيفا
كأس العالم لكرة القدم
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
الرياضة
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
اليوم 22:48
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
الرياضة
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
اليوم 22:45
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
الأخبار العالمية
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
اليوم 22:32
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
الرياضة
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©