32 حكماً في دورة «الفيفا» للمرشحين لإدارة «مونديال 2026»

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف اتحاد كرة القدم دورة الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي يُنظمها الاتحاد الدولي «الفيفا».

انطلقت الدورة صباح أمس، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 حكماً من اتحادات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، من بينهم الحكمين الإماراتيين عادل النقبي، وعمر آل علي، وذلك بحضور الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، والقطري هاني بلان نائب رئيس اللجنة، والسويسري ماسيمو بوساكا، مدير إدارة الحكام بالفيفا، إضافة لنخبة من محاضري الاتحاد الدولي للجوانب الفنية والطبية واللياقة البدنية، والدعم التقني والتكنولوجي.

وتشهد الدورة التي تقام على مدار خمسة أيام، محاضرات نظرية تتناول قوانين اللعبة ومناقشة الحالات التحكيمية والأمور المتعلقة بإدارة المباريات، فيما ستُقام التطبيقات العملية، خلال الفترة الصباحية، والتي سيتم خلالها إقامة مباراتين يومياً على ملاعب اتحاد الكرة، يُديرها الحكّام المشاركون، كما يتم توفير تقنية الفيديو لرصد الحالات الدقيقة، بينما تشهد الفترة المسائية تدريبات واختبارات فنية وبدنية.

من جانبه، رحب محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة في افتتاح الدورة بمحاضري الاتحاد الدولي والحكام المشاركين، مؤكداً أن تنظيم هذه الدورة في دولة الإمارات يعد ثمرة من ثمرات التعاون الناجح بين الاتحادين الإماراتي والدولي، مؤكداً أن الإمارات لديها إمكانات كبيرة لتنظيم الدورات والبطولات.