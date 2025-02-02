المدرب الجديد يبدأ المهمة مع دورتموند

برلين (د ب أ)



بدأ كوفاتش مهامه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، بهدف قيادة الفريق للعودة إلى المراكز المتقدمة بجدول ترتيب أندية الدوري الألماني.

وقاد مدرب بايرن ميونيخ وأينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج السابق، أول حصة تدريبية، بعدما تم التأكيد بأنه سيتولى تدريب الفريق خلفاً لنوري شاهين يوم الأربعاء الماضي.

وكتب دورتموند على شبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي: «أول يوم، إلى الملعب مباشرة، مرحباً بك في بوروسيا دورتموند، كوفاتش».

واضطر شاهين للرحيل بعدما خسر دورتموند أول أربع مبارياته له هذا العام. وتولى مايك تيلبورج، مدرب فريق تحت 19 عاماً، تدريب الفريق وقاده إلى نتائج إيجابية بالتعادل في مباراة، والفوز في مباراتين، حيث يأمل النادي أن تساعد هذه النتائج في عودة الثقة للفريق.

ويتواجد دورتموند في المركز العاشر بالدوري الألماني، ولكن بفارق أربع نقاط فقط عن المربع الذهبي، الذي يضمن لصاحبه المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما يتواجد الفريق في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي عقب الفوز 2-1 على هوفنهايم: «النقاط الثلاث ستفيدنا كثيراً».

وأضاف: «ما زلنا في المنافسة، الترتيب متقارب للغاية، حاول الجهاز الفني أن يكون إيجابياً، ومنح الفريق الطاقة، نستحق هذه النتائج».

وأضاف: «ولكن ينبغي أن نستمر في ذات الطريق، ولن تتغير الأمور تحت قيادة نيكو كوفاتش، يجب أن نعمل بكد على أنفسنا، وأن نحقق النتائج المرجوة، وبعدها سنظل ننافس في كافة البطولات».

ولدى كوفاتش أسبوع كامل من التدريبات للاستعداد، حيث ستكون أول مباراة له في قيادة الفريق أمام شتوتجارت، وصيف الموسم الماضي، يوم السبت المقبل.

وقال المدافع فالديمار أنتون: «بالتأكيد سنتدرب بشكل جيد في الأيام المقبلة».

ومن المقرر أن يتم تقديم كوفاتش، الذي قاد فرانكفورت للفوز بكأس ألمانيا في 2018 وبايرن للثنائية المحلية في العام التالي، بشكل رسمي في الأيام المقبلة.

وقال كوفاتش في بيان توليه تدريب الفريق حتى 2026: «مقتنع أن بإمكاننا تحقيق الكثير من الإنجازات سوياً في المستقبل».

وأضاف: «الشيء المهم لنا جميعاً، هو أن يكون لدينا عزيمة واضحة، وقلب كبير ورغبة في العمل بقوة لتمثيل بوروسيا دورتموند بأفضل شكل ممكن».