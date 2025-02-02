الإثنين 3 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال يتألق أمام مانشستر سيتي بـ «خماسية»

أرسنال يتألق أمام مانشستر سيتي بـ «خماسية»
2 فبراير 2025 22:37

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
راشفورد ينتقل إلى أستون فيلا معاراً من يونايتد


سجل أرسنال أربعة أهداف في الشوط الثاني، ليحقق فوزاً كبيراً 5-1 على ضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة قمة.
ومنح مارتن أوديجارد قائد أرسنال صاحب الأرض التقدم، بعد دقيقتين من البداية، إثر تمريرة خاطئة من المدافع مانويل أكانجي، لتصل الكرة إلى الألماني كاي هافرتز، ليرسل تمريرة عرضية رائعة إلى أوديجارد، ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.
وانتظر «السيتي» حتى الدقيقة 55، ليدرك التعادل عبر ضربة رأس من النرويجي إرلينج هالاند، إثر تمريرة عرضية متقنة من سافينيو.
لكن توماس بارتي أدرك التعادل بعدها بدقيقتين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع جون ستونز لتبدل اتجاهها وتسكن شباك أورتيجا حارس السيتي.
وعزز مايلز لويس - سكيلي تقدم النادي اللندني في الدقيقة 62، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وقاد جابرييل مارتينيلي هجمة مرتدة، قبل أن يرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى هافرتز، ليسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 75.
واختتم الشاب يثان نوانيري خماسية أرسنال بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وانفرد أرسنال بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة، متأخراً بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد «السيتي» عند 41 نقطة في المركز الرابع.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
«971» منصة تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية
علوم الدار
«971» منصة تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية
اليوم 13:51
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
الرياضة
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
اليوم 13:45
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اقتصاد
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اليوم 13:42
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
الرياضة
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
اليوم 13:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©