أرسنال يتألق أمام مانشستر سيتي بـ «خماسية»



لندن (رويترز)



سجل أرسنال أربعة أهداف في الشوط الثاني، ليحقق فوزاً كبيراً 5-1 على ضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة قمة.

ومنح مارتن أوديجارد قائد أرسنال صاحب الأرض التقدم، بعد دقيقتين من البداية، إثر تمريرة خاطئة من المدافع مانويل أكانجي، لتصل الكرة إلى الألماني كاي هافرتز، ليرسل تمريرة عرضية رائعة إلى أوديجارد، ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وانتظر «السيتي» حتى الدقيقة 55، ليدرك التعادل عبر ضربة رأس من النرويجي إرلينج هالاند، إثر تمريرة عرضية متقنة من سافينيو.

لكن توماس بارتي أدرك التعادل بعدها بدقيقتين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع جون ستونز لتبدل اتجاهها وتسكن شباك أورتيجا حارس السيتي.

وعزز مايلز لويس - سكيلي تقدم النادي اللندني في الدقيقة 62، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وقاد جابرييل مارتينيلي هجمة مرتدة، قبل أن يرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى هافرتز، ليسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 75.

واختتم الشاب يثان نوانيري خماسية أرسنال بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانفرد أرسنال بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة، متأخراً بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد «السيتي» عند 41 نقطة في المركز الرابع.