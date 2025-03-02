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الرياضة

دي بروين جاهز لتجديد عقده مع «السيتي»

دي بروين جاهز لتجديد عقده مع «السيتي»
2 مارس 2025 13:47

 

أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة ميرور النقاب عن أن الدولي البجيكي كيفين دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي على استعداد لتجديد عقده مع الفريق حتى يمكنه اللعب مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقالت الصحيفة إن الدولي البلجيكي جاهز للموافقة على تخفيض راتبه بصورة كبيرة من أجل تحقيق حلمه باللعب في «المونديال» ليكون خير ختام لمسيرته الكروية.
ووصل دي بروين إلى الموسم الأخير في عقده ولم يوقع بعد عقداً جديداً مع السيتي، إذ أفادت بعض الشائعات بأنه قد يكون مهتماً بالعروض المقدمة إليه من الدوري الأميركي وأندية الدوري السعودي. غير أن الصحيفة نفت هذه الشائعات وأكدت عدم صحتها، وإن اللاعب يرغب في الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى احترافي في «استاد الاتحاد» حتى يمكنه الانضمام إلى منتخب «الشياطين الحمر» في المونديال القادم.
وأضافت الصحيفة إن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي «البريميرليج»على استعداد لتقديم عقد جديد مدته 12 شهراً لدي بروين، ولكن بشرط أن يوافق على تخفيض راتبه الكبير إلى 150ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، علماً بأنه يحصل على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في الوقت الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني بيب جورديولا المدير الفني لا يمانع من الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، لأنه يرغب في وجود بعض اللاعبين الخبرة ضمن صفوف الفريق، في الوقت الذي يقوم فيه بإعادة هيكلة وبناء الفريق من أجل الموسم الجديد 2025- 2026.
وصرح جوارديولا بقوله: هناك لاعبون تزيد أعمارهم على 30 عاماً ولكنهم جزء من مستقبل الفريق، مشيراً إلى أن إدارة النادي تدرس حالاتهم، ومن بينهم دي بروين من أجل تحديد مصيرهم من الاستمرار أو الرحيل، وخاصة أولئك الذين تنتهي عقودهم يونيو القادم أو صيف 2026 على أقصى تقدير.
وعلق جوارديولا قائلاً: دعونا ننتظر ما سيحدث، مشيراً إلى إن بعض هؤلاء اللاعبين سوف يكونون داعمين للفريق، لأن الموسم القادم يتضمن العديد من المباريات التي لا يمكن خوضها باللاعبين الشباب والجدد وحدهم، وإنما لا بد من الاستفادة من خبرات بعض القدامى. 

دي بروين
مانشستر سيتي
كأس العالم
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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