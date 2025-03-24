نيوزيلندا إلى نهائيات كأس العالم 2026

أوكلاند (د ب أ)



صعد منتخب نيوزيلندا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد الفوز 3-0 على كاليدونيا الجديدة في المباراة النهائية بالدور الثالث من تصفيات قارة أوقيانوسيا، صباح اليوم.

أحرز منتخب نيوزيلندا أهدافه الثلاثة بالشوط الثاني بأقدام لاعبيه مايكل بوكسال، وكوستا بارباروزس، وإليجاه جاست في الدقائق 61 و66 و80، وأصبح المنتخب النيوزيلندي خامس المتأهلين لكأس العالم 2026 بعد الدول الثلاث المستضيفة، الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وأيضاً المنتخب الياباني الذي انتزع أولى بطاقات قارة آسيا، يوم الخميس الماضي.

وكان منتخب نيوزيلندا فاز في قبل النهائي على فيجي بنتيجة 7-0، بينما فازت كاليدونيا الجديدة على تاهيتي 3-0، وسيشارك المنتخب النيوزيلندي في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، حيث خرج من الدور الأول في المشاركتين السابقتين بمونديال إسبانيا 1982، وجنوب أفريقيا 2010.

ورغم خسارته، فإن منتخب كاليدونيا الجديدة لم يفقد الأمل في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بل سيخوض مرحلة الملحق العالمي من التصفيات الذي سيشارك به 6 منتخبات.

وتقام منافسات الملحق العالمي في مارس 2026 بمشاركة منتخب من كل من قارات أفريقيا، وآسيا، وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا، إضافة إلى منتخبين من قارة أميركا الشمالية، والوسطى، والكاريبي.