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الرياضة

جيسوس «العقدة المستعصية» للنصر!

جيسوس «العقدة المستعصية» للنصر!
4 ابريل 2025 11:09

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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عندما يلتقي الهلال والنصر مساء اليوم في «ديربي» الكرة السعودية الأبرز، يسعى «العالمي» لفك عقدته أمام البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال، الذي تولى تدريب «الأزرق» في فترتين، الأولى من يوليو 2018 إلى يناير 2019، والثانية بدأت في يوليو 2023.
خلال مواجهاته مع النصر، أظهر جيسوس تفوقاً ملحوظاً، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في المباريات الرسمية أمامه، وفي الفترة الأولى، التقى الهلال بقيادة جيسوس مع النصر في مباراة واحدة ضمن الدوري السعودي في ديسمبر 2018، وانتهت بالتعادل 2-2.
وفي فترته الثانية، واجه جيسوس النصر في مناسبات عدة، محققاً نتائج إيجابية، في ديسمبر 2023، قاد الهلال إلى الفوز على النصر 3-0 في الدوري السعودي، كما تفوق الهلال على النصر في نصف نهائي كأس السوبر في أبريل 2024 بنتيجة 2-1، وفي نهائي كأس الملك في مايو 2024، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وفاز الهلال 5-4 بركلات الترجيح.
بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2024، فاز الهلال على النصر 4-1 في نهائي كأس السوبر، وبذلك، تكون حصيلة مواجهات جيسوس أمام النصر في المباريات الرسمية، 4 انتصارات و3 تعادلات، من دون أي هزيمة. 
ويعكس هذا السجل قدرة جيسوس على قيادة الهلال بفعالية في مباريات «الديربي» أمام النصر، مما يعزّز مكانته مدرباً ناجحاً في الكرة السعودية.

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