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الرياضة

«الإمارات للرياضات الإلكترونية» يطلق «العربية الدولية» بمشاركة 8 منتخبات

«الإمارات للرياضات الإلكترونية» يطلق «العربية الدولية» بمشاركة 8 منتخبات
4 ابريل 2025 13:00

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد الرياضات الإلكترونية، إطلاق البطولة العربية الدولية لمنافسات لعبة ليج أوف ليجندز «دوري الأساطير»، وذلك بمشاركة ثمانية منتخبات، من بينها 6 منتخبات عربية هي الإمارات، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، وتونس، بالإضافة إلى مونتينيجرو، والنمسا.
وتقام البطولة افتراضياً «أون لاين» برعاية وتنظيم اتحاد الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة عرب ميدل إيست للرياضات الإلكترونية، وتقام منافسات الدور التمهيدي على مدار يومين، فيما تقام منافسات الدور ربع النهائي والمباراة النهائية 11 أبريل الجاري.
ويتضمن برنامج الجولة الافتتاحية أربع مباريات، تجمع الأولى منتخبي سوريا وتونس، والثانية المغرب ومونتينيجرو، فيما يلتقي منتخبا مصر والنمسا في الثالثة، والإمارات ولبنان في الرابعة.
وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن البطولة العربية الدولية فرصة جديدة للاعبين العرب لكسب الخبرة والاحتكاك، كما أنها منصة للتنافس الاحترافي بينهم لتطوير مهاراتهم، والانطلاق منها إلى بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية الكبرى.

 

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