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الرياضة

«أبيض الناشئين» إلى نهائيات «مونديال 2025»

«أبيض الناشئين» إلى نهائيات «مونديال 2025»
10 ابريل 2025 22:25

 

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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حجز منتخبنا للناشئين لكرة القدم مقعده في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، بعدما تعادل مع فيتنام 1-1، في المباراة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لمنافسات المجموعة الثانية، في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في السعودية.
وشهدت المباراة الثانية في المجموعة ذاتها فوز أستراليا على اليابان 3-2 على استاد عكاظ.
سجّل هوانج ترونج هدف التقدّم لمنتخب فيتنام في الدقيقة 23، قبل أن يدرك «البديل» هزاع فيصل التعادل لـ «أبيض الناشئين» من كرة رأسية في الدقيقة 87، ليمنح المنتخب بطاقة التأهل وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على أستراليا، وبعد اليابان «المتصدر» بالرصيد نفسه، فيما جاء فيتنام رابعاً بـ 3 نقاط.
وضرب «أبيض الناشئين»، وصيف نسخة 1990، والذي يشارك للمرة الثامنة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، بعد غياب منذ نسخة 2016، موعداً في ربع النهائي مع منتخب أوزبكستان، متصدر المجموعة الأولى، يوم الأحد المقبل، وفي المقابل، يلتقي اليابان «حامل اللقب» مع نظيره السعودي «المضيف».
ويمثّل التأهل إلى «مونديال قطر 2025» المشاركة الرابعة للإمارات في تاريخ نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، بعد الظهور في إيطاليا 1991 «الخروج من الدور الأول»، ونيجيريا 2009 «بلوغ دور الـ16»، والإمارات 2013 «الخروج من الدور الأول».
ويضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025 التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر، التي ستكون النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد، حيث تُقام سنوياً بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

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