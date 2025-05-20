رونالدو في قائمة البرتغال لمواجهة ألمانيا

لشبونة (د ب أ)

أصبح النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو جاهزاً لقيادة منتخب بلاده ضد المنتخب الألماني بالدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، في الرابع من يونيو المقبل، بمدينة ميونيخ الألمانية.

وانضم قائد منتخب البرتعال (40 عاماً)، الذي غاب مؤخراً عن فريقه النصر السعودي بسبب إصابة عضلية، إلى قائمة المنتخب البرتغالي، اليوم الثلاثاء، إلى جانب جواو بالينيا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني.

وقال روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال: «المعلومات الطبية عن كريستيانو رونالدو تشير إلى أنه سيكون لائقاً للمشاركة في المباريات.. لا توجد أي مشكلة».

واختار المدرب الإسباني 27 لاعباً في قائمة المنتخب البرتغالي المبدئية، ومن المقرر أن يقلصها لاحقاً، علماً بأن المباراة النهائية للبطولة، سوف تقام في الثامن من الشهر القادم أيضاً بمدينة ميونيخ.

ويلتقي الفائز من مباراة ألمانيا والبرتغال مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي إسبانيا «بطلة أوروبا» وفرنسا، التي تجرى بمدينة شتوتجارت في الخامس من يونيو المقبل، في المباراة النهائية لدوري أمم أوروبا.

يشار إلى أن رودريجو مورا، لاعب بورتو البرتغالي، انضم لقائمة منتخب البرتغال للمرة الأولى، حيث قدم المهاجم الشاب (18 عاماً، موسماً مميزاً مع فريقه، حيث أحرز 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.