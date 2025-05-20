ليستر سيتي يتعرض للعقوبات بسبب «الانتهاكات»

لندن (أ ف ب)

يواجه نادي ليستر سيتي الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم تهمة ارتكاب انتهاكات مالية مزعومة خلال موسم 2023-2024 ضمن بطولة الدرجة الثانية «تشامبيونتشيب».

ووُجهت لنادي «الثعالب» تهمة انتهاك القواعد المالية للدوري، حيث أحيلت القضية الى لجنة مستقلة للدوري الممتاز.

وسيتعرض النادي الذي هبط الى الدرجة الثانية الموسم المقبل لعقوبة خصم نقاط من رصيده في حال تثبيت التهمة عليه.

وقال متحدث بإسم الدوري الإنجليزي: «بعد قرار محكمة التحكيم بشأن الاختصاص القضائي، أُحيل نادي ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الربح والاستدامة في بطولة «تشامبيونشيب» لموسم 2023-2024، مع التزام النادي بالتعاون الكامل والشامل والسريع مع الدوري الممتاز تجاه اي تفسيرات مطلوبة من الرابطة».

ورد ليستر في بيان: «يعتزم النادي التعاون في هذه المسألة الآن بعد أن تم تحديد اختصاص الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية في السنة المالية 2024».

وكان ليستر فاز في وقت سابق من هذا الموسم بالاستئناف الذي تقدم به، والذي منع الدوري الممتاز من معاقبته على خلفية انتهاكه لقواعد مالية خلال موسمه في البريميرليج لموسم 2022-2023.

وزعم ليستر آنذاك أن الدوري الممتاز لا يملك الاختصاص لمعاقبته، لأنه كان ينافس في الدرجة الثانية أثناء تلك القضية.

وقدمت رابطة الدوري اعتراضاً على استئناف ليستر، لكن المحكمة حكمت لصالح النادي.

وتعد الاتهامات المالية بحق النادي نكسة إضافية للفريق الذي يقبع في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.

ولا يزال مستقبل المدرب الهولندي رود فان نستلروي في النادي ضبابياً بالنسبة للموسم المقبل، حيث فاز الفريق ست مرات فقط في 37 مباراة في البطولة الحالية، على أن يحل ضيفاً على بورنموث في الجولة الأخيرة.