السبت 24 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

34 لاعباً في قائمة منتخب السعودية لمباراتي البحرين وأستراليا

34 لاعباً في قائمة منتخب السعودية لمباراتي البحرين وأستراليا
24 مايو 2025 00:53

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
السعودية تخذّر من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج
إنفانتينو يلمح إلى مشاركة رونالدو في «مونديال الأندية»


أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم عن قائمة «الأخضر»، استعداداً لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
وسيحل «الأخضر» ضيفاً على منتخب البحرين يوم 5 يونيو المقبل على ملعب البحرين الدولي، فيما يستضيف «الأخضر» نظيره منتخب أستراليا في 10 يونيو المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وضمت قائمة رينار 34 لاعباً هم : نواف العقيدي، وأحمد الكسار، وحامد يوسف، وعبدالرحمن الصانبي، وحسن كادش، وجهاد ذكري، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وحسان التمبكتي، ومهند الشنقيطي، وسعود عبدالحميد، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وعلي مجرشي، ومحمد بكر، ومختار علي، ومصعب الجوير، وعلي الأسمري، وناصر الدوسري، وفيصل الغامدي، ومحمد كنو، وعلي الحسن، وزياد الجهني، وتركي العمار، ومروان الصحفي، وسالم الدوسري، وهمام الهمامي، وعبدالرحمن العبود، وأيمن يحيى، وعبدالله الحمدان، وعبدالله آل سالم، ومهند آل سعد، وصالح الشهري، وفراس البريكان .
وسيقيم المنتخب الوطني معسكراً إعدادياً في مدينة الخبر بداية من يوم الأربعاء المقبل، وسيخوض «الأخضر» خلال معسكره مناورة تدريبية ودية (مغلقة) أمام منتخب الأردن في الثلاثين من شهر مايو الجاري على ملعب إيجو بنادي الاتفاق.
وسينتظم جميع اللاعبين في معسكر «الأخضر» باستثناء لاعبي فريقي الاتحاد والقادسية الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.

السعودية
تصفيات كأس العالم
هيرفي رينارد
البحرين
أستراليا
آخر الأخبار
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
الرياضة
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
اليوم 21:15
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
اليوم 21:07
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
الرياضة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
اليوم 20:44
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
الرياضة
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
اليوم 20:41
«فوز معنوي» للعروبة أمام دبا الحصن
الرياضة
«فوز معنوي» للعروبة أمام دبا الحصن
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©