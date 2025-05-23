34 لاعباً في قائمة منتخب السعودية لمباراتي البحرين وأستراليا

الرياض (د ب أ)



أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم عن قائمة «الأخضر»، استعداداً لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وسيحل «الأخضر» ضيفاً على منتخب البحرين يوم 5 يونيو المقبل على ملعب البحرين الدولي، فيما يستضيف «الأخضر» نظيره منتخب أستراليا في 10 يونيو المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وضمت قائمة رينار 34 لاعباً هم : نواف العقيدي، وأحمد الكسار، وحامد يوسف، وعبدالرحمن الصانبي، وحسن كادش، وجهاد ذكري، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وحسان التمبكتي، ومهند الشنقيطي، وسعود عبدالحميد، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وعلي مجرشي، ومحمد بكر، ومختار علي، ومصعب الجوير، وعلي الأسمري، وناصر الدوسري، وفيصل الغامدي، ومحمد كنو، وعلي الحسن، وزياد الجهني، وتركي العمار، ومروان الصحفي، وسالم الدوسري، وهمام الهمامي، وعبدالرحمن العبود، وأيمن يحيى، وعبدالله الحمدان، وعبدالله آل سالم، ومهند آل سعد، وصالح الشهري، وفراس البريكان .

وسيقيم المنتخب الوطني معسكراً إعدادياً في مدينة الخبر بداية من يوم الأربعاء المقبل، وسيخوض «الأخضر» خلال معسكره مناورة تدريبية ودية (مغلقة) أمام منتخب الأردن في الثلاثين من شهر مايو الجاري على ملعب إيجو بنادي الاتفاق.

وسينتظم جميع اللاعبين في معسكر «الأخضر» باستثناء لاعبي فريقي الاتحاد والقادسية الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.