تريزيجيه يحدد هدف الأهلي في كأس العالم للأندية



القاهرة (د ب أ)



أكد محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق الأهلي المصري، أن هدف فريقه هو الذهاب لأبعد مدى في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالولايات المتحدة الأميركية.

وتقام بطولة مونديال الأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً في الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، حيث يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى برفقة أندية إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وقال تريزيجيه في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن الأهلي هو بيتي وسعيد بالعودة له من جديد.

وأضاف: «سعيد للغاية بعودتي للنادي الأهلي من جديد، لأنه بيتي الذي بدأت به مشواري مع الكرة، وأدين له بالفضل في كل ما وصلت إليه، وأتطلع لبداية جديدة وكتابة تاريخ حافل بالإنجازات».

وأوضح تريزيجيه «لم أكن أخطط لموعد رجوعي للنادي، لكني كنت أرغب في العودة وأنا في أفضل مستوياتي، حتى أكون قادراً على العطاء، والحمد لله، قررت العودة في توقيت مناسب، وأتمنى أن أحقق الإضافة التي ينتظرها الفريق، ونتوج بالبطولات خلال الفترة القادمة، وبالتأكيد اللعب للأهلي هو إضافة لأي لاعب».

وأضاف: «تواجدي في الأهلي شرف كبير، مهما قدمت للنادي، فلن أستطيع الوفاء بفضل الأهلي الذي صنع اسمي وأوصلني لهذه المكانة، ومنذ رحيلي قبل سنوات طويلة، أحرص على متابعة أخبار النادي ومباريات الفريق، وأتفاعل معها بشدة، لأنني مشجعاً للأهلي قبل كوني لاعباً بين صفوفه».

وقال «بطولة كأس العالم للأندية كبيرة للغاية ولأول مرة تقام بهذا النظام، وأي لاعب يحلم بالمشاركة بها، ولكنها ليست السبب في عودتي للأهلي، فقد سبق أن شاركت في البطولة نفسها مع الفريق ولعبت في الدوري الإنجليزي والدوري الأوربي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة للمشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر، ولهذا فإنني عائد من أجل الأهلي وليس من أجل بطولة بعينها».

وأكد تريزيجيه «مجموعة الأهلي في مونديال الأندية قوية جداً، وتضم فرقاً مميزة، والأهلي بشكل عام يشارك من أجل الفوز بالبطولات، ومنذ انضمامي للأهلي عندما كان عمري 9 سنوات، تعودت أن أدخل كل بطولة من أجل اللقب، ولو لم أوفق في ذلك، فيكفي أنني قاتلت من أجل تحقيق ذلك الهدف، ولا أعتقد أننا سوف نشعر بأي ضغوط عند خوض مباراة الافتتاح في كأس العالم للأندية، لأن هدفنا الفوز بشكل عام، البطولة تضم أسماء كبيرة، ولكن الأهلي يمتاز بأنه فريق جماعي ولا يعتمد على لاعب بمفرده».

وقال تريزيجيه «كنت أتابع الفريق خلال مشاركاته الأخيرة في كأس العالم للأندية، واللاعبون صنعوا تاريخاً مميزاً واسما كبيراً، وكنت أشعر بسعادة وفخر شديد، لأنني ابن هذا الكيان الذي يتواجد دائماً على منصات التتويج، وأحلم بلقب كأس العالم للأندية، ولا شك أن البطولة صعبة ولكن طموحي ليس له حدود وأسعى مع زملائي للوصول لأبعد نقطة، الموسم القادم وكل المواسم صعبة، وهدفنا واحد بالمنافسة من أجل التتويج بالبطولات، وجمهور الأهلي يساندنا وهو دائماً سر النجاح». واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلا، إنه يطمح للفوز مع الأهلي بكل البطولات خلال المواسم القادمة، وهو ما تربى عليه منذ تواجده في مدرسة الكرة.