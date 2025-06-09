المنتخب السعودي في اختبار المهمة شبه المستحيلة أمام أستراليا

الرياض(أ ب)

يجب على المنتخب السعودي لكرة القدم، الذي سجل ستة أهداف فقط في تسع مباريات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أن يتغلب على المنتخب الأسترالي بفارق خمسة أهداف، لكي يحصل على مركز مؤهل مباشرة للمونديال. ويعلم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إن هذا أمر غير مرجح تماماً، ولكنه يحث لاعبيه لتقديم أقصى ما عندهم غداً الثلاثاء، في آخر مباراة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي يقام العام المقبل. وقال رينارد عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره البحريني بهدفين: «تم إغلاق الباب، ولكن علينا أن نحاول التأهل حتى لو كان من النافذة. يجب أن يسير كل شيء بشكل جيد للغاية لكي نتأهل، يجب أن نسجل الأهداف». أي نتيجة أقل من فارق خمسة أهداف تعني أن المنتخب الأسترالي، الذي يتواجد في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، سيتأهل لكأس العالم للمرة السابعة. كانت آخر مرة خسر فيها المنتخب الأسترالي بهذا الفارق في هزيمتين متتاليتين بنتيجة 6/ صفر أمام البرازيل وفرنسا عام.2013 وقد سجل المنتخب الأسترالي 14 هدفاً واستقبل 6 أهداف خلال تسع مباريات تصفيات. وبعد التأهل المتكرر إلى كأس العالم عبر الملحق، يقترب منتخب أستراليا من ضمان التأهل المباشر، لكن المدرب توني بوبوفيتش لا يأخذ أي شيء كأمر مسلم به. وقال بوبوفيتش:«يجب أن نقوم بعملنا في السعودية. نحن في وضع رائع، ولكن يجب أن ننهي الأمر». ويتواجد بوبوفيتش في منصبه منذ سبتمبر الماضي، حيث تولى تدريب المنتخب الأسترالي خلفاً لجراهام أرنولد الذي استقال من منصبه بعدما حصد نقطة واحدة في أول مباراتين بالتصفيات. وقال: «كانت فترة صعبة جداً منذ أن توليت المسؤولية، لكن الجميع تقبل ما نسعى لتحقيقه. ونحن الآن قريبون جدا من تحقيق هدفنا». وحصلت قارة آسيا على ثمانية مقاعد في بطولة كأس العالم التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 فريقاً. ويتأهل أول فريقين من المجموعات الثلاثة مباشرة للمونديال. فيما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في دور آخر يتأهل من خلاله منتخبان. وكان المنتخب الياباني أول من تأهل للمونديال ويتصدر المجموعة الثالثة، بغض النظر عن نتيجة مباراة أستراليا والمنتخب السعودي، صاحب المركز الثالث. وتأهل منتخبا إيران وأوزبكستان من المجموعة الأولى، فيما تأهل منتخبا كوريا الجنوبية والأردن من المجموعة الثانية. وإذا فشل المنتخب السعودي في الفوز بفارق خمسة أهداف، سينضم إلى منتخبات الإمارات وقطر وإندونيسيا والعراق في المرحلة التالية من التصفيات التي تقام في أكتوبر. في الوقت نفسه، يحتل المنتخب العماني المركز الرابع بالمجموعة الثانية، بفارق نقطة أمام منتخب فلسطين، صاحب المركز الخامس، ويلتقي المنتخبان في عمان غداً الثلاثاء.