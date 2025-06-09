بالنسبة المئوية.. من سيفوز بكأس العالم للأندية 2025؟



معتز الشامي (أبوظبي)

تقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم منذ 25 عاماً، لكنها لم تكن أبداً بهذا الحجم الذي ستكون عليه في نسخة 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة، حيث تضم النسخة الموسعة من المسابقة، التي أقيمت لأول مرة في عام 2000 وزادت تدريجيًا في الحجم والنطاق منذ ذلك الحين، 32 فريقًا من 6 اتحادات قارية.

وتبدأ البطولة 14 يونيو على ملعب هارد روك في ميامي وتستمر حتى المباراة النهائية 13 يوليو في نيوجيرسي، ومن المقرر أن تتنافس العديد من أكبر الفرق في العالم.

وتتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن تكون الفرق الأوروبية الرائدة - بما في ذلك الفائز بدوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، والفائز بكأس العالم للأندية 5 مرات ريال مدريد، هي الفرق التي سيثبت أنها الفرق التي يجب التغلب عليها، ولكن هناك العديد من القوى العالمية الأخرى البارزة التي تتنافس على المجد، بما في ذلك نادي بالميراس البرازيلي، ونادي الهلال السعودي، إضافة إلى العملاقين الأرجنتينيين بوكا جونيورز وريفر بليت.

وتتنافس 3 فرق من الدوري الأميركي على أرضها، حيث انضم إلى «الفريق المضيف» للبطولة إنتر ميامي، والفائز السابق بدوري أبطال الكونكاكاف سياتل ساوندرز، ومؤخراً فريق لوس أنجلوس إف سي، الذي تأهل قبل أسبوعين فقط من الحدث بفوزه في مباراة فاصلة ضد كلوب أميركا، بعد إقصاء النادي المكسيكي كلوب ليون، أجرت «أوبتا» محاكاةً لبطولة كأس العالم للأندية 2025 عشرة آلاف مرة، وجمع نموذج التنبؤ هذه النتائج للفريق المرشح للفوز بالبطولة في شكلها الجديد.

توقعات كأس العالم للأندية 2025

- تم اختيار باريس سان جيرمان بنسبة (18.5%) كمرشح للفوز بكأس العالم للأندية 2025 بعد حصد دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

- تتوقع «أوبتا» أن يكون باريس سان جيرمان الفائز الأكثر احتمالًا في ما ستكون مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، رغم أن الفريق الفرنسي لم يتقدم إلا بشكل طفيف على مانشستر سيتي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حصل على نسبة (17.8%).

- وتقع هذه الفرق ضمن مجموعة «الستة الكبار» المتنافسة، والتي تضم أيضاً بطل ألمانيا بايرن ميونيخ (12.8%)، ووصيف دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان (12.3%)، والفائز بالبطولة 5 مرات ريال مدريد (9.8%)، والفائز عام 2021 تشيلسي (8.4%).

- بوروسيا دورتموند (5.4%)، وأتلتيكو مدريد (5.1%)، ويوفنتوس (3.6%)، وبنفيكا (3.3%) هي الفرق الأخرى التي تأتي إلى البطولة بأمل واقعي في الوصول إلى المراحل النهائية.

- ومن المتوقع أن تهيمن الأندية الأوروبية على المسابقة، لكن الهلال السعودي، وإنتر ميامي الأميركي، الذي يلعب على أرضه مع ليونيل ميسي في صفوفه، من بين الفرق الأكثر احتمالاً لمفاجأة فرق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.