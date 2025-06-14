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الرياضة

بطولة «المليار دولار».. تعرف على آلية توزيع جوائز مونديال الأندية

بطولة «المليار دولار».. تعرف على آلية توزيع جوائز مونديال الأندية
14 يونيو 2025 18:00

معتز الشامي (أبوظبي)
ستكون بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 النسخة الأكبر من البطولة حتى الآن بمشاركة 32 فريقاً، وارتفعت قيمة جوائزها المالية لتصل إلى أكثر من مليار دولار، ويمكن أن يحصل النادي الفائز على 125 مليون دولار، وهناك طريقة لتوزيع المكافآت.

مكافآت الأداء الرياضي:
475 مليون دولار تُمنح بناءً على نتائج الفرق في البطولة
- البطل: 40 مليون دولار 
- الوصيف: 30 مليون دولار. 
- نصف النهائي: 21 مليون دولار. 
- ربع النهائي: 13.125 مليون دولار.
- دور ثمن النهائي: 7.5 مليون دولار. 
- دور المجموعات: 2 مليون دولار لكل فوز، ومليون دولار لكل تعادل.

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إجمالي الجوائز 
تبلغ قيمة جوائز المسابقة الإجمالية مليار دولار، مقابل 16 مليون دولار في عام 2023، وبالمقارنة، بلغ إجمالي التمويل المخصص لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر 440 مليون دولار. توزع الجوائز على 3 محاور رئيسة: 
1- مكافآت الأداء الرياضي: بقيمة 475 مليون دولار، تُمنح بناءً على نتائج الفرق في البطولة.
2- مكافآت المشاركة: بقيمة 525 مليون دولار، تُوزع على جميع الفرق المشاركة وفقًا لمعايير رياضية وتجارية.
3- مدفوعات التضامن: بقيمة 250 مليون دولار، تُخصص لدعم تطوير كرة القدم على مستوى الأندية عالمياً.

المبلغ الذي يحصل عليه كل فريق
تتلقى جميع الأندية الـ32 مبلغاً كبيراً مقابل المشاركة فقط، لكن الرقم الدقيق يختلف حسب القارة التي يلعب فيها كل ناد، وتحصل الأندية الأوروبية أيضاً على تصنيف بناء على معايير رياضية وتجارية لتحديد رسومها.
-أوروبا: من 12.81 إلى 38.19 مليون دولار لكل نادٍ، حسب التقييم الرياضي والتجاري. 
-أميركا الجنوبية: 15.21 مليون دولار لكل نادٍ. 
-آسيا، أفريقيا، أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 9.55 مليون دولار لكل نادٍ. 

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