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الرياضة

أوفيدو.. عائد من الهبوط بعد 24 عاماً!

أوفيدو.. عائد من الهبوط بعد 24 عاماً!
22 يونيو 2025 10:59

مدريد (رويترز)

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حسم ريال أوفيدو عودته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد غياب دام 24 عاماً، بفوزه أمس 3-2 في مجموع المباراتين على ميرانديس في مباراة ملحق الصعود.وفي لقاء الإياب انتصر أوفيدو 3-1 على ملعبه بفضل أهداف سانتي كازورلا وإلياس تشيرا وفرانسيسكو بورتيو، ليعوض خسارته ذهاباً 1-صفر. وتدفقت الجماهير على أرض الملعب بعد صفارة النهاية احتفالاً بالعودة لدوري الأضواء. وينضم النادي الذي يتخذ من أستورياس، في شمال غرب إسبانيا، مقراً له إلى ليفانتي وإلتشي في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل. وفي المقابل، هبط ليجانيس ولاس بالماس وبلد الوليد إلى الدرجة الثانية. وأبلغ فيلكو باونوفيتش مدرب أوفيدو تلفزيون الدوري "لا توجد طريقة لوصف ما يعنيه هذا بالنسبة لنا. هؤلاء اللاعبون أبطال، كل واحد منهم. إنهم يستحقون تقديراً كبيراً".

الدوري الإسباني
ليتشي
ليجانيس
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