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الرياضة

ميسي يحدد ناديه الجديد!

ميسي يحدد ناديه الجديد!
1 يوليو 2025 10:25

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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بعد الهزيمة القاسية لإنتر ميامي برباعية أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، أفادت تقارير بأن ليونيل ميسي يفكر في الرحيل عن الدوري الأميركي لكرة القدم، لينهي الأشهر الستة التي تسبق «مونديال 2026» في دوري أكثر تنافسية، وجاء هذا التقرير عبر استيبان إيدول، مراسل ESPN الأرجنتيني، الذي زعم أنه تحدث مع أشخاص مقربين من نجم برشلونة السابق، ووفقاً لإيدول، كان ميسي يميل إلى تجديد عقده مع النادي الأميركي، لكن المفاوضات توقفت، وأثار ذلك التكهنات حول خطوته التالية، خاصة أن قائد منتخب الأرجنتين يتطلع إلى الحفاظ على لياقته البدنية لما قد يكون آخر كأس عالم له، ومن بين الوجهات المحتملة التي تتم مناقشتها هي نيولز أولد بويز الأرجنتيني لأسباب عاطفية، وبالطبع برشلونة، حيث بنى ميسي مسيرته الأسطورية.
وكانت الهزيمة الثقيلة أمام سان جيرمان بمثابة ضربة موجعة لفريق المدرب خافيير ماسكيرانو، رغم أدائه القوي في دور المجموعات أمام بورتو والأهلي وبالميراس، ورغم أن النتيجة كانت مخيبة للآمال، إلا أن البطولة شهدت تقدماً تاريخياً لإنتر ميامي بقيادة ميسي، حيث كان الفريق الأميركي الأول والوحيد الذي وصل إلى أدوار خروج المغلوب من كأس العالم للأندية.
ويستمر عقد ميسي الحالي مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، لكن ابتداءً من الأول من يوليو، سيكون حراً في التفاوض مع أندية أخرى، وبينما تداولت بعض وسائل الإعلام في إيطاليا وإنجلترا شائعات عن عروض، لم يُعلن أي شيء رسمي، لن تتم أي صفقة فوراً، لكنها قد تكون خطوة مدروسة استعداداً لكأس العالم 2026.
ومنذ انضمامه إلى الدوري الأميركي عام 2024، خاض ميسي 63 مباراة، وسجل 50 هدفاً وقدم 23 تمريرة حاسمة، كما أسهم في الفوز بكأس الدوري ودرع المشجعين، ومع ذلك قد تدفعه حماسته التنافسية نحو تحدٍّ أخير، يُبقيه في قمة مستواه قبل دفاع الأرجنتين عن لقبها عام 2026.

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
برشلونة
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