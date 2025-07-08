دافيدي أنشيلوتي يقود طموحات بوتافوجو



مدريد (رويترز)

أعلن بوتافوجو المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم تعيين دافيدي أنشيلوتي، نجل مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، مدرباً للفريق، ووقع دافيدي (35 عاماً)، الذي عمل مساعداً لوالده في بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون ومؤخراً في ريال مدريد، عقداً لمدة عام واحد مع بوتافوجو. وذلك بعد أن رحل عن الجهاز الفني لريال برفقة والده في نهاية الموسم الماضي.

وأقال بوتافوجو المدرب ريناتو بايفا قبل أيام بعد خروج الفريق من كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة، رغم أن بايفا قاد الفريق للفوز على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا خلال البطولة.

وخرج بوتافوجو من دور الستة عشر بعد خسارته 1-صفر بعد الوقت الإضافي أمام بالميراس البرازيلي، وشعر المدرب بصدمة إزاء قرار النادي بعد أربعة أشهر فقط قضاها في المنصب.