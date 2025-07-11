26 لاعباً في قائمة البطائح لـ «معسكر صربيا»



علي معالي (أبوظبي)

تغادر بعثة فريق البطائح لكرة القدم مساء الغد إلى صربيا لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويخوض خلالها «الراقي» 4 مباريات ودية متدرجة المستوى، حيث يلتقي فريق بني ياس الذي يقيم معسكراً قريباً من معسكر البطائح، إضافة إلى مباراتين مع فريقين من صربيا، ومباراة رابعة سيتم تحديدها فور الوصول للمعسكر.

ويدخل فريق البطائح المعسكر بروح عالية في ظل حالة الاستقرار بوجود 26 لاعباً، ولا يغيب عن الفريق سوى لاعب أجنبي سيتم الاستقرار عليه قريباً في مركز المهاجم أو صانع الألعاب.

وجددت إدارة النادي الثقة في المدرب فرهاد مجيدي وجهازه المعاون، ويوجد في قائمة الفريق لاعبين أجانب على مستوى جيد، خاصة المهاجم الكاميروني أناتولي الذي صنع مع الفريق فارقاً كبيراً منذ قدومه إليه وهو بالدرجة الأولى، إضافة إلى استقرار الدفاع والوسط.

أكد حمدان الشامي، مدير الفريق، بأن «الراقي» يبحث عن تقديم موسم مختلف قائلاً: «لدينا طموحات كبيرة في الموسم الجديد، وفي المعسكر الخارجي ستكون فرصة الجهاز كبيرة بالاستقرار على العناصر كافة، والارتقاء بالحالة الفنية والبدنية للاعبين كافة، كما أن خبرة الوجود بالمحترفين منذ الصعود ستجعلنا نسعى إلى تقديم الأفضل في ظل الدعم الكبير الذي نلقاه من إدارة النادي التي تحرص على متابعة كل الأمور».

وكان الفريق قد بدأ التجمع يوم 4 من الشهر الجاري بالفحوص الطبية، ثم تدريبات من يوم 6 بملعب الفريق على استاد خالد بن محمد بالشارقة، حتى موعد السفر إلى صربيا.