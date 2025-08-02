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الرياضة

العين يعبر إلتشي بـ «رباعية» في «كأس غرناطة»

العين يعبر إلتشي بـ «رباعية» في «كأس غرناطة»
2 أغسطس 2025 15:10

 

معتز الشامي (أبوظبي)

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حقق العين فوزاً مثيراً في الثواني الأخيرة على إلتشي الإسباني 4-3، بالمرحلة الثانية من معسكر الإعداد للموسم الجديد، وتأتي المباراة ضمن كأس مدينة غرناطة، ويلعب «الزعيم» مع الأهلي السعودي الثلاثاء المقبل، وغرناطة الإسباني يوم 9 أغسطس الجاري، قبل عودة البعثة إلى الدولة في اليوم التالي، وسبق أن تفوق «البنفسج» على اتحاد تواركة المغربي بخماسية، في ختام «المرحلة الأولى» بالمغرب، وأعقبها السفر إلى إسبانيا مقر معسكره الحالي.
وسجل أهداف العين أمام إلتشي، سفيان رحيمي في الدقيقة 11، وأديس ياسيتش في الدقيقة 18، ولابا كودجو في الدقيقة 55، و«البديل» ساركي في الدقيقة 90.
وقدم العين مباراة قوية، ودفع فلاديمير إيفيتش المدير الفني للفريق بتشكيلة ضمت الحارس حسن ساني، ويحيى بن خالق، مارسيل راتنيك، رافا رودريجيز أمادو نيانج، أديس ياسيتش، عبد الكريم تراوري، بالاسيوس، كاكو، سفيان رحيمي، ولابا كودجو.
وتألقت الوجوه الجديدة في «الودية الثانية»، خاصة أديس ياسيتش الذي صنع هدفين و«الوافد الجديد» البرتغالي رافا رودريجيز الذي صنع هدفاً، وكان مصدر إزعاج مستمر لفريق إلتشي، كما شهدت المباراة مستوى أداء تكتيكي متميز من يحيى بن خالق وسفيان رحيمي وتراوري وبالاسيوس.
ونجح العين في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف، ولكن مع بداية الشوط الثاني تلقى هدفين مبكرين، ليلجأ إيفيتش إلى «دكة البدلاء»، حيث أشرك حسين رحيمي وساركي ونسيم شاذلي، وواصل العين أداءه اللافت، ليعود الفريق إلى التسجيل عبر لابا كودجو، قبل أن يحسم ساركي النتيجة بهدف في الثواني الأخيرة.
ويواصل «الزعيم» السير في مسار النتائج الإيجابية في المباريات الودية، حيث يسعى إيفيتش للوصول إلى أفضل «توليفة» تكتيكية تضم أفضل العناصر، في ظل وفرة الأسماء القادرة على تمثيل الفريق في الموسم المقبل، لاسيما بعد توفير الصفقات اللازمة في جميع المراكز المطلوبة، خاصة الدفاع والوسط والأجنحة وأيضاً الهجوم. ويحتاج العين إلى الاستفادة من الوديات الخارجية على أمل العودة بقوة للمنافسة على جميع الألقاب في الموسم الجديد.

الإمارات
العين
إسبانيا
الأهلي السعودي
غرناطة
دوري أدنوك للمحترفين
لابا كودجو
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