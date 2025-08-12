الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجوجيتسو» يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في «الألعاب العالمية»

«الجوجيتسو» يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في «الألعاب العالمية»
12 أغسطس 2025 16:46

تشنجدو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»


اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو، مشاركته في دورة الألعاب العالمية «تشنجدو 2025» بحصيلة 4 ميداليات، حيث نجح محمد السويدي في إضافة ميدالية برونزية في منافسات الوزن المفتوح للرجال، في اليوم الختامي للبطولة.
وكان السويدي حقق الميدالية الفضية في فئة وزن تحت 69 كجم للرجال، وأصبح رصيد المنتخب الوطني ذهبية واحدة، وفضيتين، وميدالية برونزية واحدة.
ويسجل تاريخ مشاركات المنتخب في هذا الحدث العالمي الكبير، أن الميداليات الأربع في البطولة تحققت عبر سعيد الكبيسي، الذي أحرز الذهبية في فئة وزن تحت 85 كجم، ومهدي العولقي الذي حقق الفضية في فئة وزن تحت 77 كجم، ومحمد السويدي فضية وبرونزية في وزن 69 كجم، والمفتوح على التوالي.
وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «نفخر بالأداء الذي قدّمه أبطالنا في دورة الألعاب العالمية، حيث واجهوا نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو على الساحة الدولية، وأثبتوا ما يتمتعون به من مهارة عالية، وتركيز كبير، وعزيمة لا تلين، إن العودة بعدد متميز من الميداليات من بطولة بهذا المستوى العالمي، تعكس كفاءة المواهب التي يزخر بها المنتخب، وحصيلة العمل المتواصل الذي يبذله الجهازان الفني والتدريبي، إلى جانب الدعم الذي يقدمه اتحاد الجوجيتسو، لضمان جاهزية لاعبينا لمواجهة أقوى المنافسين، وتؤكد هذه النتائج المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات قوة بارزة على خريطة الجوجيتسو العالمية».
وقال محمد السويدي: «شاركت في البطولة بهدف حصد الذهبية، ولكن في النهاية كل مشاركة في أي بطولة هي فرصة للتعلم والتطور، الوقوف على منصة التتويج رافعاً علم الإمارات شرف كبير ودافع لمضاعفة الجهد لتقديم الأفضل دوماً، وهذه التجربة عززت إصراري على تحقيق المزيد مستقبلاً».
من جانبه، قال هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: «المشاركة متميزة للغاية للفريق، وأظهر اللاعبون مهاراتهم الفنية العالية وقدراتهم الذهنية، واعتمدوا أساليب واستراتيجيات مختلفة في جميع النزالات، وإحراز 4 ميداليات في بطولة بهذا الحجم إنجاز رائع، ونعمل على الاستفادة من هذه التجربة لتحقيق نتائج أكبر في المنافسات الدولية المقبلة».

الإمارات
الجوجيتسو
دورة الألعاب العالمية
محمد السويدي
آخر الأخبار
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
الأخبار العالمية
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
اليوم 17:29
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
اليوم 17:21
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
الرياضة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
اليوم 17:18
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
اليوم 17:16
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
الأخبار العالمية
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©