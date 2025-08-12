«الجوجيتسو» يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في «الألعاب العالمية»

تشنجدو (الاتحاد)



اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو، مشاركته في دورة الألعاب العالمية «تشنجدو 2025» بحصيلة 4 ميداليات، حيث نجح محمد السويدي في إضافة ميدالية برونزية في منافسات الوزن المفتوح للرجال، في اليوم الختامي للبطولة.

وكان السويدي حقق الميدالية الفضية في فئة وزن تحت 69 كجم للرجال، وأصبح رصيد المنتخب الوطني ذهبية واحدة، وفضيتين، وميدالية برونزية واحدة.

ويسجل تاريخ مشاركات المنتخب في هذا الحدث العالمي الكبير، أن الميداليات الأربع في البطولة تحققت عبر سعيد الكبيسي، الذي أحرز الذهبية في فئة وزن تحت 85 كجم، ومهدي العولقي الذي حقق الفضية في فئة وزن تحت 77 كجم، ومحمد السويدي فضية وبرونزية في وزن 69 كجم، والمفتوح على التوالي.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «نفخر بالأداء الذي قدّمه أبطالنا في دورة الألعاب العالمية، حيث واجهوا نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو على الساحة الدولية، وأثبتوا ما يتمتعون به من مهارة عالية، وتركيز كبير، وعزيمة لا تلين، إن العودة بعدد متميز من الميداليات من بطولة بهذا المستوى العالمي، تعكس كفاءة المواهب التي يزخر بها المنتخب، وحصيلة العمل المتواصل الذي يبذله الجهازان الفني والتدريبي، إلى جانب الدعم الذي يقدمه اتحاد الجوجيتسو، لضمان جاهزية لاعبينا لمواجهة أقوى المنافسين، وتؤكد هذه النتائج المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات قوة بارزة على خريطة الجوجيتسو العالمية».

وقال محمد السويدي: «شاركت في البطولة بهدف حصد الذهبية، ولكن في النهاية كل مشاركة في أي بطولة هي فرصة للتعلم والتطور، الوقوف على منصة التتويج رافعاً علم الإمارات شرف كبير ودافع لمضاعفة الجهد لتقديم الأفضل دوماً، وهذه التجربة عززت إصراري على تحقيق المزيد مستقبلاً».

من جانبه، قال هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: «المشاركة متميزة للغاية للفريق، وأظهر اللاعبون مهاراتهم الفنية العالية وقدراتهم الذهنية، واعتمدوا أساليب واستراتيجيات مختلفة في جميع النزالات، وإحراز 4 ميداليات في بطولة بهذا الحجم إنجاز رائع، ونعمل على الاستفادة من هذه التجربة لتحقيق نتائج أكبر في المنافسات الدولية المقبلة».