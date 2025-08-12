ريال مدريد يلوح بالتصعيد لإقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي!



مدريد (د ب أ)



أكد نادي ريال مدريد رفضه القاطع لاقتراح إقامة مباراة الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى بين فياريال وبرشلونة خارج حدود إسبانيا.

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الطلب المقدم لإقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بأميركا يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويحتاج الاتحاد الإسباني حالياً للحصول على موافقة الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) من أجل إقامة المباراة في ميامي.

وستقام مباراة الجولة 17 من الدوري الإسباني في ملعب «هارد روك» في ميامي.

وكانت المحاولة الأولى لإقامة مباراة بأمريكا في عام 2018، لكن الفكرة تم رفضها بعد انتقادات عديدة من اللاعبين والجماهير والأندية، كما باءت محاولات أخرى لذلك بالفشل.

وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي «هذا الإجراء الذي اتخذ دون سابق إنذار أو تشاور مع الأندية المشاركة في المسابقة، ينتهك مبدأ المعاملة بالمثل الذي يضبط مسابقات الدوري ذات الجولتين (مباراة على أرض الفريق المنافس وأخرى على أرضه)، مما يغير التوازن التنافسي ويمنح الأندية الطالبة ميزة رياضية غير مستحقة». وأضاف البيان «تقتضي نزاهة المسابقة إقامة جميع المباريات في ظل ظروف متساوية لجميع الفرق، إن تعديل هذا النظام من جانب واحد ينتهك المساواة بين المتنافسين، ويقوض شرعية النتائج، ويرسي سابقة غير مقبولة تفتح الباب أمام استثناءات تستند إلى مصالح غير رياضية بحتة، مما يؤثر بشكل واضح على النزاهة الرياضية ويخاطر بتشويه المسابقة، في حال تطبيق هذا الاقتراح، ستكون عواقبه وخيمة لدرجة أنها ستشكل نقطة تحول في عالم كرة القدم، يجب، في جميع الأحوال، أن يحظى أي تعديل من هذا النوع بالموافقة بالإجماع وبشكل صريح من جانب جميع الأندية المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى الامتثال الصارم باللوائح الوطنية والدولية التي تحكم تنظيم المسابقات الرسمية».

وأوضح البيان «ودفاعاً عن هذا المبدأ، اتخذ ريال مدريد ثلاثة إجراءات هي أولاً طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بصفته الضامن لقواعد كرة القدم الدولية، عدم السماح بإقامة المباراة دون موافقة مسبقة من جميع الأندية المشاركة في المسابقة، ثانياً طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بصفته الضامن لنزاهة المسابقات الأوروبية والتوافق التنظيمي مع الفيفا، حث الاتحاد الإسباني لكرة القدم على سحب الطلب أو رفضه، مع إعادة التأكيد على المعايير التي وضعت عام 2018 والتي تحظر إقامة المباريات الرسمية في المسابقات المحلية خارج إسبانيا، إلا في ظروف استثنائية مبررة، وهي ظروف لا تنطبق هنا»، ثالثاً طلب من المجلس الأعلى للرياضة رفض منح التصريح الإداري اللازم دون الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأندية المشاركة في المسابقة.

وختم البيان «يؤكد ريال مدريد التزامه باحترام القواعد الوطنية والدولية التي تضمن نزاهة المسابقات الرسمية وحسن سيرها، وسيدافع عن الالتزام بها أمام جميع الهيئات المختصة».