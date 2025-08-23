الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألونسو: لا أشعر بالقلق من برشلونة!

ألونسو: لا أشعر بالقلق من برشلونة!
23 أغسطس 2025 18:42

 
مدريد (د ب أ)


أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أنه لا ينشغل إطلاقاً بمنافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة ريال أوفيدو، الصاعد حديثاً، الأحد.

أخبار ذات صلة
سيميوني: جماهير أتلتيكو مدريد «مُحقّة» في الاستياء والإحباط!
«ضربة إيزي» تجدد حسرة توتنهام مع صفقات النجوم باللحظات الأخيرة

استهل برشلونة حامل اللقب مشواره بفوز كبير خارج ملعبه على مايوركا بنتيجة 3- صفر الأسبوع الماضي، بينما فاز ريال مدريد بصعوبة على أوساسونا بهدف كيليان مبابي من ركلة جزاء.
ويبقى برشلونة المرشح الأقوى للفوز بالدوري الإسباني، وحرمان الريال من اللقب للموسم الثاني على التوالي، ولكن بسؤاله عن هذه المهمة، أجاب ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة «لا أشعر القلق تجاه أي شيء».
أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أنا مهتم فقط بأدائي، ومستوى الفريق، وأنه بإمكاننا التحسن كفريق جماعي بمرور كل جولة».
ورفض ألونسو ترقب عدد معين من الأهداف لمبابي في الموسم الحالي، مؤكداً أن المرونة الفنية ستكون مفتاح تحسن الفريق، وذلك وسط حاجة لاعبين جدد للانسجام مع الفريق، وغياب جود بيلينجهام بسبب الإصابة.
أشار ألونسو «بمرور عدد قليل من المباريات، ستتوافر لدي معلومات أكثر، وسنواصل تحليل أداء الفريق، ستكون هناك خطط لعب مختلفة، ورؤية واضحة، وبإمكاننا أن نتسم بالمرونة».
وأتم تشابي ألونسو «سأحاول مساعدة مبابي لمساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات، كيليان ركيزة أساسية ومهمة في الفريق، والانسجام سيكون عاملاً مهماً في نجاحنا كفريق جماعي هذا الموسم».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
تشابي ألونسو
آخر الأخبار
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©