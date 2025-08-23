ألونسو: لا أشعر بالقلق من برشلونة!



مدريد (د ب أ)



أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أنه لا ينشغل إطلاقاً بمنافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة ريال أوفيدو، الصاعد حديثاً، الأحد.

استهل برشلونة حامل اللقب مشواره بفوز كبير خارج ملعبه على مايوركا بنتيجة 3- صفر الأسبوع الماضي، بينما فاز ريال مدريد بصعوبة على أوساسونا بهدف كيليان مبابي من ركلة جزاء.

ويبقى برشلونة المرشح الأقوى للفوز بالدوري الإسباني، وحرمان الريال من اللقب للموسم الثاني على التوالي، ولكن بسؤاله عن هذه المهمة، أجاب ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة «لا أشعر القلق تجاه أي شيء».

أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أنا مهتم فقط بأدائي، ومستوى الفريق، وأنه بإمكاننا التحسن كفريق جماعي بمرور كل جولة».

ورفض ألونسو ترقب عدد معين من الأهداف لمبابي في الموسم الحالي، مؤكداً أن المرونة الفنية ستكون مفتاح تحسن الفريق، وذلك وسط حاجة لاعبين جدد للانسجام مع الفريق، وغياب جود بيلينجهام بسبب الإصابة.

أشار ألونسو «بمرور عدد قليل من المباريات، ستتوافر لدي معلومات أكثر، وسنواصل تحليل أداء الفريق، ستكون هناك خطط لعب مختلفة، ورؤية واضحة، وبإمكاننا أن نتسم بالمرونة».

وأتم تشابي ألونسو «سأحاول مساعدة مبابي لمساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات، كيليان ركيزة أساسية ومهمة في الفريق، والانسجام سيكون عاملاً مهماً في نجاحنا كفريق جماعي هذا الموسم».