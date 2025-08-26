لوكا ميلفويفيتش: شارة النصر تمنحني الثقة.. وأطمح أن أكون قدوة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



شهد الموسم الجديد 2026-2025 من «دوري أدنوك للمحترفين»، بروز أربعة قادة جدد ارتدوا شارة القيادة للمرة الأولى مع أنديتهم، في الوقت الذي حافظت فيه «أسماء الخبرة» على الشارة في بقية الفرق.

وكشفت الجولتان الأولى والثانية، عن تقلّد الصربي لوكا ميلفويفيتش شارة القيادة مع النصر أمام كلباء وعجمان (1-0)، والإيراني أحمد نور الله مع كلباء في مباراتي النصر (0-1) وبني ياس (1-0)، كما ارتدى البرازيلي جوبسون سوزا الشارة مع الظفرة أمام الوصل (3-1) في غياب القائد الأساسي خليل الحمادي، وفي صفوف دبا، حمل البرازيلي إياجو دوسانتوس الشارة أمام الشارقة (1-3)، قبل أن تنتقل إلى خالد عبدالله البلوشي في مواجهة العين (2-3).

في المقابل، واصل أصحاب الخبرة احتفاظهم بشارة القيادة في أغلب الأندية، يتقدمهم حراس المرمى، خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، علي الحوسني (عجمان)، وفهد الظنحاني (بني ياس)، وأحمد حمدان (خورفكان)، إلى جانب شاهين عبدالرحمن (الشارقة)، خليل الحمادي (الظفرة)، عمر خربين (الوحدة)، وكارتابيا (شباب الأهلي)، وعبدالعزيز هيكل (البطائح)، وعلي صالح (الوصل)، وفواز عوانة (بني ياس).

وعلق الصربي لوكا ميلفويفيتش على ارتدائه شارة قيادة النصر في موسمه الأول مع الفريق، قائلاً: «أنا مجرد فرد من المجموعة، ولدينا شخصيات قوية في غرفة الملابس مثل شامبيه، جوستافو، جابياديني وغيرهم، اختيار النادي لي يعكس ثقتهم بي، وسأحاول أن أكون قدوة لبقية اللاعبين».

وعبّر ميلفويفيتش عن سعادته الكبيرة بانطلاقة الموسم، بعد الفوز في أول مباراتين وحصد 6 نقاط، مؤكداً: «كل مباراة في الدوري صعبة، واجهنا منافسين يملكون خبرة طويلة، وأنا سعيد بتحقيق العلامة الكاملة، الأهم في كرة القدم هو النقاط، لكننا نحتاج أيضاً إلى تحسين الأداء المستمر، وقلت قبل الموسم إن علينا القتال والعمل لجذب الجماهير إلى الملعب، ومازلت مؤمناً أننا نستطيع التطور أكثر كفريق».

وأضاف: «أنا سعيد جداً مع النادي، التنظيم رائع، والمرافق مثالية للتدريب والاستشفاء، ولدينا واحد من أجمل الملاعب في الدولة، كما أنني سعيد بحياتي في الإمارات وأحب دبي، رغم صعوبة اللعب في أغسطس وسبتمبر بسبب الطقس، لكن الأجواء هنا مميزة، النصر هو فريقي الأول في الإمارات، وسأبذل قصارى جهدي لإسعاد جماهيره».



القادة الجدد

الصربي لوكا ميليوفيتش «النصر»

الإيراني أحمد نور الله «كلباء»

البرازيلي إياجو دوسانتوس «دبا»

البرازيلي جوبسون سوزا «الظفرة»