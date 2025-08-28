شراكة استراتيجية بين اتحاد الجوجيتسو و«كيو موبيليتي»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كيو موبيليتي»، المتخصصة في حلول التنقل الذكي والمستدام في إمارة أبوظبي، تنضم بموجبها إلى قائمة الشركاء الرئيسيين للاتحاد، وتعكس هذه الخطوة حرص الطرفين على دعم أبناء الوطن وتعزيز دور رياضة الجوجيتسو في تمكين المجتمع وترسيخ القيم النبيلة بين الشباب.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للاتحاد بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو موبيليتي» بحضور دلال إبراهيم الرئيسي، نائب الرئيس الأول للتسويق وتجربة المتعاملين، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، وممثلين عن الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، توفر «كيو موبيليتي» دعماً استراتيجياً لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تُعد إحدى أبرز البطولات على أجندة الاتحاد، وتستقطب مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في زيادة معدلات الحضور والإقبال على المشاركة من مختلف الشرائح، كما تعزز مكانة البطولة كمنصّة وطنية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

وبهذه المناسبة قال محمد سالم الظاهري: «تعكس هذه الشراكة إدراك مؤسساتنا الوطنية لأهمية الاستثمار في مجال الرياضة كركيزة لبناء الإنسان وتعزيز منظومة القيم المجتمعية. رياضة الجوجيتسو أصبحت اليوم من أهم أدوات تمكين الشباب في الدولة، ومنصّة فاعلة لصقل المواهب وتعزيز الانضباط والثقة بالنفس. الاتحاد يثمن التزام كيو موبيليتي بدعم رسالتنا، ونتطلع إلى تعاون وثيق يسهم في تعزيز حضور الرياضة على الساحات الرياضية المختلفة».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي محمد حسين كرمستجي: «في كيو موبيليتي، نؤمن بأن دعم الرياضة الوطنية هو جزء أساسي من مسؤوليتنا المجتمعية، لا سيما الرياضات التي تجسّد قيم الانضباط، والمرونة، والروح التنافسية، والاعتزاز بالهوية الوطنية - وهي جميعها متأصلة في رياضة الجوجيتسو. نحن نثمّن هذه الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه البطولة المرموقة التي تعكس التزامنا بدعم الشباب وتعزيز ثقافة التميّز والإنجاز. من خلال هذه الرعاية، نطمح إلى الإسهام في بناء جيل يتمتع بالثقة والطموح والقدرة على الريادة».

وتعد شركة «كيو موبيليتي»، التابعة للقابضة (ADQ)، من الجهات الرائدة في تطوير حلول التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، وتشرف على منظومتي «درب» و«مواقف»، حيث تسعى إلى توفير خدمات نقل متطورة ومستدامة تواكب المستقبل، في تناغم واضح مع أهداف اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تمكين الأفراد وتعزيز جودة الحياة.