ويسا.. صفقة الـ30 ثانية



سلطان آل علي (دبي)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد إتمام تعاقده مع المهاجم الكونغولي يواني ويسا قادماً من برينتفورد مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، في صفقة شهدت الكثير من الدراما وانتهت قبل أقل من نصف دقيقة من إغلاق سوق الانتقالات، الصفقة أُنجزت رسمياً عند الساعة 8:59 مساءً، أي بعد ساعتين من انتهاء الموعد النهائي الأصلي عند السابعة مساءً، وذلك بفضل تمديد ورقة الصفقة (Deal Sheet). ويسا وقع عقدًا طويل الأمد يمتد حتى صيف 2030، ليتحول إلى أغلى لاعب يضمه نيوكاسل في الميركاتو الصيفي الحالي.انتقال ويسا تطلّب جهداً استثنائياً، إذ سافر اللاعب بالسيارة من لندن إلى نيوكاسل ليل الأحد من أجل إجراء الفحوص الطبية والتوقيع الرسمي. وفي اللحظات الأخيرة، كادت الصفقة أن تفشل بسبب غياب توقيع على أحد النماذج الرسمية، قبل أن يُستدرك الأمر ويتم التوقيع في الوقت المناسب.

يأتي انضمام ويسا لتعويض رحيل المهاجم السويدي ألكسندر إيساك، حيث سيحمل المهاجم الجديد القميص رقم 9 الشهير الذي ارتبط باسم أسطورة النادي آلان شيرر. ويسا، البالغ من العمر 28 عامًا، خاض 149 مباراة مع برينتفورد سجل خلالها 49 هدفاً، بينها 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

رغم حماسة جماهير نيوكاسل لبدء مشاهدة ويسا بقميص الفريق، إلا أن مشاركته ستتأجل لعدة مباريات بسبب التزامه مع منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم ثم كأس أمم أفريقيا المقبلة. ويتوقع أن يغيب عن نحو سبع مباريات خلال تلك الفترة.