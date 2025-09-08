رونالدو وميسي يقتربان من الرقم القياسي في تصفيات «المونديال»



معتز الشامي (أبوظبي)



هيمن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الساحة الرياضية لـ «جيل كامل» مع الأندية، وأبرز إنجازات النجمين دولياً وقارياً، قيادة «الدون» منتخب البرتغال إلى لقب «يورو 2016»، ومساهمة «البرغوث» في فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، ورغم أهدافهما الرائعة وتمريراتهما الحاسمة وألقابهما، لا يزال هناك رقم في كرة القدم الدولية بعيد المنال عن «الثنائي»، على الأقل في الوقت الحالي.

ومع انخراط اللاعبين حالياً في واجباتهما الدولية مع منتخبيهما، وسعي البرتغال والأرجنتين لتصدر مجموعتيهما قبل «المونديال المقبل»، تجدر الإشارة إلى أن رونالدو وميسي لا يحملان الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تصفيات كأس العالم.

وقبل مباراة الثلاثاء مع المجر، يملك رونالدو رقماً قياسياً بتسجيله 38 هدفاً في 48 مباراة تصفيات مع البرتغال، وبعد هدفين في فوز الأرجنتين 3-0 على فنزويلا، يبلغ رقم ميسي القياسي الآن 36 هدفاً في 72 مباراة تصفيات، ولكن هناك لاعب سجل أهدافاً أكثر منهما، وهو كارلوس رويز الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تصفيات كأس العالم.

وقبل اعتزاله في عام 2017، سجل المهاجم رقماً قياسياً مذهلا بلغ 39 هدفاً في 47 مباراة مع جواتيمالا على مدار 16 عاماً قضاها مع منتخب بلاده، وهذا يضع رويز متقدماً بهدف على رونالدو، و3 أهداف على ميسي.

ومن بين أفضل 10 هدافين في التصفيات لا يزال هناك 5 لاعبين يلعبون مع منتخباتهم ويسعون جاهدين لتسجيل المزيد من الأهداف، ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي المركز الرابع بفارق 3 أهداف عن الإيراني علي دائي «35»، بينما سجل لويس سواريز مع أوروجواي وسردار أزمون مع إيران، وكريس وود مع نيوزيلندا، 29 هدفاً.

ورغم بلوغ إدين دجيكو الأربعين من عمره، إلا أنه لا يزال أساسياً في منتخب البوسنة، ويحتل المركز العاشر برصيد 28 هدفاً في 40 مباراة.

هدافو التصفيات

1- كارلوس رويز: 39

2- كريستيانو رونالدو: 38

3- ليونيل ميسي: 36

4- علي دائي: 35

5- روبرت ليفاندوفسكي: 32

6- كريس وود: 29

7-سردار أزمون: 29

8- لويس سواريز: 29

9- كريم باقري: 28

10- إدين دجيكو: 28