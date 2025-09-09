«الشارقة الرياضي» يتُوج بدرع التفوق العام في كرة الطاولة



الشارقة (وام)



توج المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، نادي الشارقة الرياضي، بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2024-2025، بعدما حقق النادي أعلى معدل للنقاط بلغ 718 نقطة خلال الموسم الماضي، خلال حفل الاتحاد لتوزيع الجوائز على الأندية واللاعبين المتفوقين خلال الموسم المنصرم، والذي أقيم بفندق لافونا إنتركونتيننتال بدبي، بحضور قادة الاتحاد وممثلي الأندية واللاعبون المحتفى بهم.

ونال لاعب نادي الشارقة أحمد سعيد المسيبي، جائزة أفضل لاعب لفئة الناشئين، بعد النتائج المتميزة التي حققها، أبرزها فضية بطولة غرب آسيا، فيما حصل مدرب النادي، الكابتن إيهاب سليمان، على جائزة أفضل مدرب في الموسم.

وقال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن الحصول على درع التفوق العام في كرة الطاولة، يعد تتويج للجهود التي بذلتها الإدارة طوال السنوات الماضية، من خلال العمل على تجهيز جيل واعد من اللاعبين أصحاب الموهبة، وتوفير كادر فني على أعلى مستوى، وتحقيق مزيد من الإنجازات المحلية والخارجية.

وأضاف «الألعاب الفردية بالنادي لديها استراتيجية واضحة باستقطاب أبنائنا المواطنين أصحاب الموهبة، وتدريبهم بصورة علمية، بالإضافة للخطط بشقيها القصيرة والبعيدة المدى، من أجل تكريس مبدأ الاستمرارية في تحقيق النجاحات وتبادل الأجيال».

وأوضح أن العمل المستمر والجهود التي تبذلها فرق العمل بالنادي نتج عنه نتائج متميزة على كافة مستوى الألعاب في المواسم السابقة وإنجازات كبيرة، بالإضافة للهدف الأسمى الذي يعمل له النادي وهو رفد منتخبات الدولة بأفضل اللاعبين المتميزين، لرفع علم الإمارات في كافة المشاركات والتمثيل المشرف لشعار الوطن.

وأكد أن الإنجازات التي حققتها فرقنا في الموسم الماضي، ستكون نقطة انطلاق جديد نحو مزيد من النجاحات في المواسم القادمة.

وحضر حفل الجوائز، المهندس داوود الهاجري رئيس الاتحاد، وإبراهيم العسم، نائب الرئيس، وحسن الزرعوني، الأمين العام والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي.