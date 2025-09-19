9 ميداليات تاريخية لمنتخب الطاولة في البطولة العربية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتم منتخب كرة الطاولة مشاركته في البطولة العربية للمنتخبات 2025 بحصاد تاريخي بلغ 9 ميداليات، خلال المنافسات التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية تحت إشراف الاتحاد العربي، وباستضافة الاتحاد المغربي للعبة على الصالة المغطاة بمركب محمد الخامس الرياضي.

وجاءت الحصيلة الذهبية عبر لقب فرق تحت 13 عاماً بالفوز المثير على السعودية في النهائي، فيما نال المنتخب فضية فرق تحت 15 سنة وبرونزية فرق تحت 17، وفي الزوجي، توج الثنائي علي الحواي وحمد الهاشمي بفضية تحت 17، بينما حصد أحمد المسيبي ويوسف الحواي فضية تحت 15، أما في الفردي، فكانت أبرز النتائج فضية تحت 13 التي نالها محمد المسيبي، إضافة إلى ثلاث برونزيات في فئات 17 و15 و13 عاماً.

وضمت بعثة المنتخب 10 لاعبين مثلوا مختلف الفئات السنية: علي الحواي، يوسف الحواي، حسين الحواي، عبد الله البلوشي، حمد الهاشمي، ناصر متعب، راشد سعيد، أحمد سعيد، محمد سعيد، ومانع الصفار، بإشراف المدربين شاو لي وإسلام مطاوع، والإداريين خالد صقر وأحمد الحمادي، فيما ترأس الوفد حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد.

من جانبه، أعرب الزرعوني عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي قائلاً: «عودة منتخب الإمارات من البطولة بـ9 ميداليات هو تتويج لجهود متواصلة في بناء قاعدة قوية للعبة، وما تحقق يعكس روح العزيمة لدى لاعبينا، ويؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو المنافسة إقليمياً وقارياً».

وأضاف: «البطولة العربية مثلت فرصة ذهبية للاحتكاك مع أقوى المنتخبات العربية، واكتساب الخبرات، كما أن النتائج التي تحققت ستكون دافعاً كبيراً لمزيد من العمل على تطوير الفئات السنية وصقل المواهب، نقدر دعم مؤسساتنا الوطنية التي تقف خلف مسيرة الاتحاد ونعد بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات».

حصاد منتخب الإمارات للطاولة:

منافسات الفرق

ذهبية تحت 13

فضية تحت 15

برونزية تحت 17

منافسات الزوجي

فضية تحت 17

(علي الحواي وحمد الهاشمي)

فضية تحت 15

(أحمد المسيبي ويوسف الحواي)