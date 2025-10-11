الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
كيميش يتألق مع ألمانيا في المركز غير المفضل!

كيميش يتألق مع ألمانيا في المركز غير المفضل!
11 أكتوبر 2025 15:08

 
سينسيهايم (د ب أ)

كان جوشوا كيميش، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، في حالة معنوية عالية، بعد تسجيله أول ثنائية له مع المنتخب، في المباراة التي فاز فيها برباعية نظيفة على لوكسمبورج، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، رغم عودته للعب في مركز الظهير الأيمن، الذي لا يفضله كثيراً.
ولعب كيميتش في مركزه المفضّل، بوسط الملعب، في آخر مباراتين، ولكنه عاد للعب في مركز الظهير الأيمن في سينسيهايم بسبب إصابة جيمي لويلينج.
ولدى سؤاله عن المركز الذي يفضّل اللعب فيه، مازح كيميتش الصحفيين، وقال: «في الحقيقة، في المرمى».
وقال كيميتش «30 عاماً»، الذي يلعب في خط وسط بايرن ميونيخ بعد أن بدأ مسيرته مدافعاً، إن المركز الذي يلعب فيه مع المنتخب الألماني «أصبح غير مهم على الإطلاق» بالنسبة له الآن.
وأضاف يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني: «يمكنه أن يقدم أداء على أعلى مستوى في المركزين، حتى دون وقت طويل للتحضير، لدي تواصل كبير مع قائد الفريق، يمكنني أن أنقله إلى مركز مختلف قبل المباراة بنصف ساعة، وهو يتعامل مع الأمر بشكل ممتاز».
ولعب كيميتش دوراً حاسماً في المباراة أمام منتخب لوكسمبورج، الذي لعب بعشرة لاعبين. في مباراته الدولية رقم 104، حيث تخطّى رفم فرانز بيكنباور (103 مباريات دولية)، سجّل هدفين أحدهما من ركلة جزاء.
وقال مبتسماً: «تسجيل الأهداف ليس بالضبط مجالي الأساسي، أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، كان من المهم أن نفوز، وبالطريقة التي حققنا بها الفوز أيضاً».
وجاءت خسارة سلوفاكيا أمام أيرلندا الشمالية بهدفين نظيفين في مباراة أُقيمت بذات التوقيت، لتمنح ألمانيا قمة المجموعة الأولى بفارق الأهداف.
وحالياً تملك ألمانيا وأيرلندا الشمالية وسلوفاكيا ست نقاط، بعد خوض ثلاث جولات من أصل ست جولات في مرحلة المجموعات.
ويخوض المنتخب الألماني مباراته المقبلة الاثنين في بلفاست، وقال كيميش: «علينا أن نحاول أن نتسم بالخطر في جميع الأوقات أيضاً أمام أيرلندا الشمالية، لقد كنا حادين جداً»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً خسر 2-3 أمام اليونان.

