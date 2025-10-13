بيكفورد يوافق على شروط عقد «طويل الأمد» مع إيفرتون

لندن (د ب أ)



كشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، وافق على شروط عقد جديد طويل الأمد مع ناديه إيفرتون الإنجليزي.

وأكدت مصادر مقربة من بيكفورد على أن الحارس الإنجليزي الدولي لم يكن يفكر في الانتقال إلى نادٍ آخر، ومن المنتظر أن يحسم إيفرتون ملف العقد الجديد لبيكفورد بمجرد عودة اللاعب من معسكر منتخب إنجلترا.

ويلعب بيكفورد بصفوف إيفرتون منذ الانضمام إلى صفوفه قادماً من سندرلاند في 2017، ويمتد تعاقده الحالي حتى «صيف 2027»، وشارك بيكفورد في 300 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، ويبقى ركيزة أساسية في خطط المدرب، ديفيد مويس، المدير الفني للفريق.

على المستوى الدولي، ارتدى بيكفورد قميص منتخب إنجلترا في 79 مباراة، وكان الحارس الأول لمنتخب بلاده في آخر أربع بطولات كبرى، منذ كأس العالم 2018.