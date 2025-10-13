الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيكفورد يوافق على شروط عقد «طويل الأمد» مع إيفرتون

بيكفورد يوافق على شروط عقد «طويل الأمد» مع إيفرتون
13 أكتوبر 2025 18:47

 لندن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
معايير جديدة لتراخيص أندية إنجلترا ابتداءً من 2027
ساكا يريد نقل تألقه مع أرسنال إلى منتخب إنجلترا


كشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، وافق على شروط عقد جديد طويل الأمد مع ناديه إيفرتون الإنجليزي.
وأكدت مصادر مقربة من بيكفورد على أن الحارس الإنجليزي الدولي لم يكن يفكر في الانتقال إلى نادٍ آخر، ومن المنتظر أن يحسم إيفرتون ملف العقد الجديد لبيكفورد بمجرد عودة اللاعب من معسكر منتخب إنجلترا.
ويلعب بيكفورد بصفوف إيفرتون منذ الانضمام إلى صفوفه قادماً من سندرلاند في 2017، ويمتد تعاقده الحالي حتى «صيف 2027»، وشارك بيكفورد في 300 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، ويبقى ركيزة أساسية في خطط المدرب، ديفيد مويس، المدير الفني للفريق.
على المستوى الدولي، ارتدى بيكفورد قميص منتخب إنجلترا في 79 مباراة، وكان الحارس الأول لمنتخب بلاده في آخر أربع بطولات كبرى، منذ كأس العالم 2018.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
جوردان بيكفورد
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©