هاري كين يُزين قائمة «العظماء التسعة»

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل هاري كين صنع التاريخ في أوروبا، بتسجيله 400 هدف مع ناديه، لينضم مهاجم بايرن ميونيخ إلى نادي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو «الحصري».

وأصبح كين أحدث لاعب يسجّل 400 هدف مع الأندية، في القرن الحادي والعشرين منذ عام 2000، لينضم إلى قائمة تضم 8 لاعبين آخرين وصلوا إلى هذا الإنجاز، وبحساب الأهداف المسجلة على مستوى النادي، فهؤلاء هم اللاعبون التسعة، الذين سجلوا 400 هدف أو أكثر منذ عام 2000.

1- كريستيانو رونالدو: 806 أهداف

لا يزال رونالدو يقدم أداء قوياً مع نادي النصر، وهو في الأربعين من عمره، وقد سجّل أهدافاً على مستوى الأندية أكثر من أي لاعب آخر منذ عام 2000، وفي المجمل، شارك في 1067 مباراة، وسجّل 806 أهداف، وقدم 222 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.

2- ليونيل ميسي: 775 هدفاً

عادة ما يكون الفارق ضئيلاً بين ميسي ورونالدو. أما بالنسبة لأهداف النادي، فيبلغ بينهما 31 هدفاً فقط، مع أن ميسي يحتل المركز الثاني في هذه القائمة، إلا أن معدل دقائق لعبه لكل هدف يتفوق على أي لاعب آخر، وسجل مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، 775 هدفاً في 935 مباراة فقط، كما قدم 339 تمريرة حاسمة.

3- روبرت ليفاندوفسكي: 641 هدفاً

لا يزال ليفاندوفسكي يلعب على أعلى مستوى حتى اليوم، وسجل أكثر من 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة، ولا يبدو أنه يخطط للاعتزال في أي وقت قريب، ومع انتهاء عقده مع برشلونة بنهاية الموسم، يبدو من المرجح أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً إلى نادٍ آخر في الصيف المقبل.

4- لويس سواريز: 531 هدفاً

قد لا يكون بنفس قوته السابقة، لكن سواريز لا يزال يبدع مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم حتى اليوم، وسجّل الأوروجوياني معظم أهدافه مع برشلونة، لكنه أمضى فترات تألق مع فرق مثل، آياكس وليفربول وأتلتيكو مدريد وجريميو.

5- زلاتان إبراهيموفيتش: 510 أهداف

باستثناء الهدف الوحيد الذي سجله عام 1999، سجّل إبراهيموفيتش 510 أهداف على مستوى الأندية منذ عام 2000، ولم يبق ثابتاً في مكان واحد لفترة طويلة، بل ترك بصمة كبيرة في معظم الأندية التي لعب لها.

6- كريم بنزيمة: 461 هدفاً

نظراً لأنه غالباً ما كان يلعب دور اللاعب الثاني بعد رونالدو خلال معظم مسيرته مع ريال مدريد، فإن سجلَّ بنزيمة التهديفي يُغفل أحياناً، مع ذلك، فهو ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 354 هدفاً، وقد سجّل الكثير أيضاً مع ليون والآن مع الاتحاد السعودي، ويبلغ اللاعب الفرنسي من العمر 37 عاماً، ويبقى أن نرى كم من الوقت سيستمر في اللعب، لكنه سيصل بالتأكيد إلى رقم 500 قبل اعتزاله.

7- هالك: 435 هدفاً

بلا شك، هو الاسم الأكثر إثارة للدهشة في هذه القائمة، يتذكر الجميع فترة هالك مع بورتو وزينيت سانت بطرسبرج، لكن سجله منذ عودته إلى البرازيل عام 2021 كان مذهلاً، سجّل 130 هدفاً في 274 مباراة مع أتلتيكو مينيرو على مدار السنوات الخمس الماضية، كما سجّل عدداً كبيراً من الأهداف أثناء لعبه في الصين لمدة 5 سنوات.

8- إدينسون كافاني: 402 هدف

ولا يزال كافاني، البالغ من العمر 38 عاماً، يسجل الأهداف حتى اليوم مع بوكا جونيورز، وقد سجل مؤخراً هدفه رقم 400 على مستوى الأندية، من بين أهدافه الـ 402، سجل 200 منها مع باريس سان جيرمان، بينما سجل 104 أهداف أخرى مع نابولي.

9- هاري كين: 400 هدف

كين هو أحدث لاعب ينضم إلى هذه القائمة المميزة، وبالنظر إلى مستواه الحالي، فإنه لن يتراجع في أي وقت قريب، ومنذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ عام 2023، سجل 104 أهداف في 107 مباريات، بمعدل هدف كل 84.7 دقيقة، إذا حافظ على هذا المعدل من التهديف، فسيصل إلى 500 هدف في وقت قصير.