الوداد يتعاقد مع الدولي زياش في صفقة انتقال حر

الوداد يتعاقد مع الدولي زياش في صفقة انتقال حر
24 أكتوبر 2025 12:53


الدار البيضاء (أ ف ب)
أعلن نادي الوداد البيضاوي ثاني الدوري المغربي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم الدولي حكيم زياش في صفقة انتقال حر، ونشر الوداد صورة على حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقا) لزياش بقميص النادي أمام لوحة عليها شعار الأندية الستة التي دافع عنها خلال مسيرته الاحترافية (هيرينفين، وتونتي، وأياكس الهولندية وتشلسي الإنجليزي، وغلطة سراي التركي، والدحيل القطري).
وعلّق الوداد على الصورة التي نشرها الدولي المغربي بدوره على حسابه في إنستجرام عليها «طال الانتظار.. حكيم زياش في الوداد».
وكان زياش البالغ من العمر 32 عاماً من دون ناد منذ انتهاء ارتباطه بالدحيل في نهاية الموسم الماضي، بعدما انضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتويةر قادماً من غلطة سراي لمدة نصف موسم مع إمكانية التمديد.
ولم يشأ النادي القطري تجديد عقد اللاعب الذي خاض 13 مباراة (9 في الدوري، ومباراتان في كأس قطر، ومثلهما في كأس الأمير)، واكتفى بتسجيل هدف واحد وصنع اثنين فقط.
ويأتي انتقال زياش الى صفوف الوداد البيضاوي مع اقتراب نهائيات كأس الأمم الأفريقية في المغرب، حيث يسعى إلى العودة الى صفوف «أسود الأطلس» بعدما تألق معهم في مونديال قطر 2022 حيث كان بين أبرز صناع «الإنجاز التاريخي» ببلوغ دور الأربعة، واحتلال المركز الرابع.
وذكرت تقارير إعلامية أن زياش وقع عقداً حتى عام 2027 مع خيار التمديد، حيث سيلعب إلى جانب المخضرم نور الدين أمرابط الذي انتقل الى صفوف الوداد في فترة الانتقالات الصيفية عشية مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

